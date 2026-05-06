Microsoft belooft Verkenner in Windows 11 veel sneller te maken

Een Microsoft-leidinggevende heeft bevestigd dat het bedrijf werkt aan het sneller maken van Verkenner. Het gaat hierbij om meer dan alleen de app alvast laden wanneer Windows 11 opstart. Er staan nog veel meer prestatieboosts op de planning.

Het bedrijf begon vorig jaar al met het testen van dit laden van Verkenner tijdens het opstarten en toen hoorden we al dat niet iedereen dit een geweldige oplossing vond, omdat het niet alle problemen zou aanpakken die zorgen voor trage Verkenner-prestaties.

Windows Latest laat weten dat Tali Roth, Microsofts 'Head of Product' voor Windows Shell, heeft uitgelegd op X dat er nog veel meer onderweg is voor Verkenner. Dit was een reactie op een post die suggereerde dat de huidige oplossing "onelegant" is.

Roth liet verdere weten dat Microsoft Verkenner verder wil optimaliseren door de laadrangorde aan te pakken en kritieke paden prioriteit te geven. Daarnaast zouden ook onnodige animaties worden verwijderd om het programma sneller aan te laten voelen.

Verkenner wordt echt op een fundamentele manier aangepast om ook het onnodig lezen van je schijven te vermijden, haperingen te verminderen en het hele programma gewoon responsiever te maken.

Fundamentele veranderingen

Het laden van Verkenner bij het opstarten van je pc werd eerder dus al geïntroduceerd om het probleem aan te pakken waarbij Verkenner op sommige Windows 11-pc's enorm lang moest laden wanneer het voor het eerst werd opgestart. Door het automatisch al op de achtergrond te laten laden bij het opstarten, zouden gebruiker hier geen last meer van hebben wanneer ze Verkenner snel nodig hebben.

Dit zorgt natuurlijk wel voor extra taken voor je pc bij het opstarten, maar Microsoft heeft er voor weten te zorgen dat het opstartproces niet merkbaar langer duurt. Toch voelt dit niet als een complete oplossing. Het is dus mooi om te horen dat Microsoft ook bezig is met andere manieren om Verkenner sneller te maken. Ook na het openen van het eerste venster kan het programma namelijk nog wel een snelheidsboost gebruiken.

De optimalisaties voor Verkenner die worden genoemd, plus het verminderen van schijfactiviteit en "fundamentele engineering" klinken wel als dingen die suggereren dat Microsoft Verkenner nu echt grondig onderzoekt voor verbetermogelijkheden.

Het bedrijf maakt sowieso dit jaar al veel beloftes over verbeteringen voor Windows 11 en zolang we deze verbeteringen ook echt in de praktijk gaan merken, is dat natuurlijk alleen maar goed nieuws. De eerste resultaten van de "fix Windows 11-campagne" zien er in ieder geval veelbelovend uit.