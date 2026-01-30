Urgence mise à jour : ExpressVPN menace de couper votre accès

ExpressVPN déploie des mises à jour majeures sur l’ensemble de ses applications

Elles incluent des améliorations de performances et une protection post-quantique

Les anciennes versions de l’application cesseront de fonctionner après le 31 mars

ExpressVPN vient de fixer une échéance importante pour ses utilisateurs. Quelle que soit la plateforme utilisée, l’application devra être mise à jour avant le 31 mars 2026, faute de quoi la protection VPN sera perdue.

Cette obligation de mise à jour fait suite à la suppression progressive d’anciens certificats de sécurité par ExpressVPN. Concrètement, les applications obsolètes ne pourront plus s’authentifier ni se connecter au service VPN.

ExpressVPN figure parmi les meilleurs services VPN du marché, et ces mises à jour sont nécessaires pour garantir la sécurité des utilisateurs. Bonne nouvelle, la mise à jour de l’application reste simple, quelle que soit la plateforme concernée.

Si les mises à jour automatiques sont activées, cette situation ne devrait pas poser de problème. Toutefois, au vu des conséquences liées à l’absence de VPN, il peut être prudent de vérifier manuellement que la dernière version est bien installée.

Toutes les anciennes applications ExpressVPN seront mises hors ligne fin mars

(Image credit: ExpressVPN)

Dans un article de blog, ExpressVPN explique qu’il mettra fin à l’utilisation d’anciens certificats de sécurité. Sans certificat valide, l’application ExpressVPN ne pourra plus se connecter à un serveur VPN.

Cela n’affectera pas la connexion à Internet. L’accès au web restera possible, mais sans la protection supplémentaire offerte par un client VPN. Dans ce cas, l’adresse IP deviendra visible pour le fournisseur d’accès à Internet ainsi que pour divers sites web et applications. L’exposition à certaines menaces potentielles pourrait également augmenter.

La majorité des appareils nécessiteront une mise à jour. Les utilisateurs de Linux devront notamment passer au client avec interface graphique dans le cadre de ce changement.

La mise à jour n’apporte pas de nouvelles fonctionnalités visibles, mais ajoute une couche de sécurité supplémentaire en remplaçant les anciens certificats par des versions plus récentes et renforcées. Ces nouvelles informations d’identification prennent désormais en charge les dernières fonctionnalités de sécurité post-quantique d’ExpressVPN, préparant le service aux enjeux futurs.

Ce changement de certification s’inscrit dans la continuité d’autres améliorations récentes, notamment une mise à jour majeure des performances via Qt, une augmentation des vitesses de connexion, ainsi qu’une refonte importante de l’application mobile en mai 2025.

La mise à jour est gratuite sur l’ensemble des applications ExpressVPN. Pour rester protégé, il est nécessaire d’installer la dernière version de l’application correspondante, comme indiqué ci-dessous.

Swipe to scroll horizontally Plateforme Version de l'App Date de sortie Windows 12.103.0.22 ou version ultérieure Juin 2025 macOS v11.70.90675 ou version ultérieure Juin 2025 iOS & iPad v11.193.0 ou version ultérieure Fevrier 2025 Android (incl. FireOS, Chromebook, Android TV) 12.13.0 ou version ultérieure Juin 2025 Linux 4.0.1 ou version ultérieure Mars 2025 Routeurs Aircove v5.4.2 ou version ultérieure Septembre 2025 Apple tvOS 12.11.0 ou version ultérieure Juillet 2025 Windows ARM64 12.104.0.114 ou version ultérieure Juillet 2025

La mise à jour est simple. De nombreux utilisateurs disposent déjà des mises à jour automatiques. Dans le cas contraire, il suffit généralement de cliquer sur « Mettre à jour » dans l’application lorsqu’une notification apparaît, ou de se rendre sur le site d’ExpressVPN afin de télécharger la version la plus récente.

Pour vérifier la version de l’application, procéder comme suit :

Sur Windows et Mac , lancer l’application et cliquer sur l’icône de menu (trois lignes) > ouvrir Aide et assistance > À propos d’ExpressVPN

et , lancer l’application et cliquer sur l’icône de menu (trois lignes) > ouvrir Aide et assistance > À propos d’ExpressVPN Sur Android et iOS , toucher l’onglet Aide, puis accéder à À propos

et , toucher l’onglet Aide, puis accéder à À propos Sur Linux , saisir « expressvpn --version » dans le terminal

, saisir « expressvpn --version » dans le terminal Pour un routeur Aircove, se connecter au tableau de bord, puis aller dans Paramètres avancés > Mise à jour logicielle

Si un routeur tiers utilisant le firmware ExpressVPN est en service, la mise à jour sera effectuée automatiquement, sans aucune action requise.