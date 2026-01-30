Urgence mise à jour : ExpressVPN menace de couper votre accès
Anciennes versions bloquées dès fin mars.
- ExpressVPN déploie des mises à jour majeures sur l’ensemble de ses applications
- Elles incluent des améliorations de performances et une protection post-quantique
- Les anciennes versions de l’application cesseront de fonctionner après le 31 mars
ExpressVPN vient de fixer une échéance importante pour ses utilisateurs. Quelle que soit la plateforme utilisée, l’application devra être mise à jour avant le 31 mars 2026, faute de quoi la protection VPN sera perdue.
Cette obligation de mise à jour fait suite à la suppression progressive d’anciens certificats de sécurité par ExpressVPN. Concrètement, les applications obsolètes ne pourront plus s’authentifier ni se connecter au service VPN.
ExpressVPN figure parmi les meilleurs services VPN du marché, et ces mises à jour sont nécessaires pour garantir la sécurité des utilisateurs. Bonne nouvelle, la mise à jour de l’application reste simple, quelle que soit la plateforme concernée.
Si les mises à jour automatiques sont activées, cette situation ne devrait pas poser de problème. Toutefois, au vu des conséquences liées à l’absence de VPN, il peut être prudent de vérifier manuellement que la dernière version est bien installée.
Toutes les anciennes applications ExpressVPN seront mises hors ligne fin mars
Dans un article de blog, ExpressVPN explique qu’il mettra fin à l’utilisation d’anciens certificats de sécurité. Sans certificat valide, l’application ExpressVPN ne pourra plus se connecter à un serveur VPN.
Cela n’affectera pas la connexion à Internet. L’accès au web restera possible, mais sans la protection supplémentaire offerte par un client VPN. Dans ce cas, l’adresse IP deviendra visible pour le fournisseur d’accès à Internet ainsi que pour divers sites web et applications. L’exposition à certaines menaces potentielles pourrait également augmenter.
La majorité des appareils nécessiteront une mise à jour. Les utilisateurs de Linux devront notamment passer au client avec interface graphique dans le cadre de ce changement.
La mise à jour n’apporte pas de nouvelles fonctionnalités visibles, mais ajoute une couche de sécurité supplémentaire en remplaçant les anciens certificats par des versions plus récentes et renforcées. Ces nouvelles informations d’identification prennent désormais en charge les dernières fonctionnalités de sécurité post-quantique d’ExpressVPN, préparant le service aux enjeux futurs.
Ce changement de certification s’inscrit dans la continuité d’autres améliorations récentes, notamment une mise à jour majeure des performances via Qt, une augmentation des vitesses de connexion, ainsi qu’une refonte importante de l’application mobile en mai 2025.
Comment mettre à jour ExpressVPN ou vérifier la version installée
La mise à jour est gratuite sur l’ensemble des applications ExpressVPN. Pour rester protégé, il est nécessaire d’installer la dernière version de l’application correspondante, comme indiqué ci-dessous.
Plateforme
Version de l'App
Date de sortie
Windows
12.103.0.22 ou version ultérieure
Juin 2025
macOS
v11.70.90675 ou version ultérieure
Juin 2025
iOS & iPad
v11.193.0 ou version ultérieure
Fevrier 2025
Android (incl. FireOS, Chromebook, Android TV)
12.13.0 ou version ultérieure
Juin 2025
Linux
4.0.1 ou version ultérieure
Mars 2025
Routeurs Aircove
v5.4.2 ou version ultérieure
Septembre 2025
Apple tvOS
12.11.0 ou version ultérieure
Juillet 2025
Windows ARM64
12.104.0.114 ou version ultérieure
Juillet 2025
La mise à jour est simple. De nombreux utilisateurs disposent déjà des mises à jour automatiques. Dans le cas contraire, il suffit généralement de cliquer sur « Mettre à jour » dans l’application lorsqu’une notification apparaît, ou de se rendre sur le site d’ExpressVPN afin de télécharger la version la plus récente.
Pour vérifier la version de l’application, procéder comme suit :
- Sur Windows et Mac, lancer l’application et cliquer sur l’icône de menu (trois lignes) > ouvrir Aide et assistance > À propos d’ExpressVPN
- Sur Android et iOS, toucher l’onglet Aide, puis accéder à À propos
- Sur Linux, saisir « expressvpn --version » dans le terminal
- Pour un routeur Aircove, se connecter au tableau de bord, puis aller dans Paramètres avancés > Mise à jour logicielle
Si un routeur tiers utilisant le firmware ExpressVPN est en service, la mise à jour sera effectuée automatiquement, sans aucune action requise.
