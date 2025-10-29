Le Royaume-Uni accro aux VPN ? Les chiffres qui affolent l’Europe

Le Royaume-Uni occupe désormais la 8ᵉ place mondiale en matière d’adoption des VPN

Plus de 10,7 millions de téléchargements de VPN ont été enregistrés au cours du premier semestre 2025

La loi sur la sécurité en ligne semble être l’un des moteurs d’une année qui pourrait encore battre des records

Le Royaume-Uni fait partie des marchés VPN à la croissance la plus rapide au monde, selon une étude indépendante menée par Cybernews. Il figure actuellement à la 8ᵉ place mondiale en matière d’adoption de VPN.

Parmi les pays du G7, le Royaume-Uni est désormais en tête pour l’usage des VPN, et fait partie des trois seuls pays européens présents dans le top 10.

Les données révèlent que plus de 10,7 millions de téléchargements d’applications VPN ont été recensés au Royaume-Uni au cours du premier semestre 2025, dépassant ainsi des pays comme les États-Unis, la France ou l’Allemagne.

De plus en plus d’internautes britanniques cherchent à protéger leur vie privée avec les meilleurs services VPN, et le pays pourrait bien battre un nouveau record annuel si la tendance se confirme.

Le Royaume-Uni fait désormais partie des pays leaders dans l’usage des VPN

D’après les dernières recherches de Cybernews, il figure parmi les dix premiers pays au monde pour l’adoption des VPN. Le Royaume-Uni devance même des géants du numérique comme les États-Unis, l’Allemagne, la France ou le Japon.

Pour établir son classement, Cybernews s’est basé sur les téléchargements d’applications VPN sur Google Play Store et l’App Store d’Apple, qu’il a ensuite rapportés à la population de chaque pays.

Cette méthode n’est pas parfaite : certaines personnes n’utilisent pas d’applications mobiles, d’autres téléchargent plusieurs fois, et la localisation des stores ne reflète pas toujours la position réelle de l’utilisateur. Malgré cette marge d’erreur, il s’agit de l’un des indicateurs les plus pertinents de ces dernières années pour évaluer l’adoption des VPN.

Depuis 2021, l’utilisation des VPN au Royaume-Uni a fortement augmenté. Selon les chiffres de Cybernews : 15,80 % en 2021, 21,70 % en 2022, puis une progression plus modérée à 23,16 % en 2023 et 24,08 % en 2024.

Les données du premier semestre 2025 sont également prometteuses. Le Royaume-Uni a déjà atteint un taux d’adoption de 15,38 % sur cette période. Si la tendance se poursuit, un nouveau bond important pourrait être observé d’ici la fin de l’année.

En nombre absolu, les téléchargements du premier semestre 2025 frôlent déjà le total de l’année 2024. On comptait 16,65 millions de téléchargements en 2024 ; le premier semestre 2025 en affiche déjà 10,70 millions.

Entre 2020 et le premier semestre 2025, les trois pays en tête de l’adoption VPN sont : les Émirats arabes unis (65,78 %), le Qatar (55,43 %) et Singapour (38,23 %). Aux avant-postes en Europe, les Pays-Bas dominent avec 21,77 %, suivis par le Royaume-Uni à 19,63 % et le Luxembourg à 17,30 %.

Le rôle de l’Online Safety Act dans l’essor des VPN

Votée en 2023, cette loi sur la sécurité en ligne vise à protéger les internautes, en particulier les mineurs, contre les contenus jugés nuisibles.

Elle impose aux entreprises technologiques, plateformes sociales et sites web de supprimer tout contenu considéré comme illégal ou dangereux par l’organisme de régulation britannique Ofcom : pornographie impliquant des mineurs, apologie du terrorisme, deepfakes à caractère sexuel, etc.

La loi exige également des vérifications strictes de l’âge pour accéder aux contenus réservés aux adultes. Les internautes doivent prouver leur âge en téléversant une pièce d’identité officielle.

Face à cette obligation et à des inquiétudes croissantes autour de la vie privée, l’usage des VPN a connu une flambée au Royaume-Uni. Les applications VPN ont même dominé les classements des App Stores britanniques.

Entrée en vigueur fin juillet 2025, la loi n’a pas encore montré tout son impact. Il faudra attendre la fin de l’année pour en mesurer pleinement les effets.

D’autres éléments expliquent également l’essor rapide des VPN au Royaume-Uni. Comme l’a précisé Edvardas Garbenis, porte-parole de Cybernews interrogé par TechRadar, le pays dépasse régulièrement la plupart des marchés européens depuis cinq ans. Selon lui, « un facteur unique au Royaume-Uni est la maturité de son espace numérique. Le pays possède le plus grand marché publicitaire digital d’Europe, avec un écosystème dense de médias et d’affiliés. Les VPN y sont donc davantage promus, visibles et testés que dans la majorité des autres pays européens ».

Le Royaume-Uni n’est pas le seul pays à connaître une explosion de l’usage des VPN. En Afghanistan, une hausse de 35 000 % a récemment été observée, en lien avec de nouvelles restrictions imposées aux réseaux sociaux. Une évolution qui pourrait aussi apparaître dans les données de l’an prochain.