Samsung frappe fort avec son plus grand Neo QLED, un géant de 115 pouces

115 pouces avec la technologie Samsung Glare Free

Mise à l’échelle IA 4K et HDR, nombreuses optimisations d’image

20 000 €, disponible dès maintenant

Samsung vient de dévoiler son plus grand téléviseur Neo QLED à ce jour, le QN90F – et si la taille rime avec qualité, il s’agit sans doute de son meilleur modèle QLED. Avec 115 pouces, il a été conçu pour offrir ce que la marque décrit comme une expérience cinématographique « époustouflante ».

Les très grands téléviseurs ont actuellement le vent en poupe – à l’image du nouveau modèle artistique 100 pouces de Skyworth – et les ventes d’écrans de 98 pouces et plus ont progressé de 148 % en un an. Avec un tarif conseillé de 20 000 €, le QN90F de 115 pouces se positionne de manière compétitive sur ce marché.

L’un de ses principaux atouts est sa luminosité bien supérieure à celle des écrans OLED. Cela en fait un choix idéal pour regarder des événements sportifs en plein jour, sans devoir plonger la pièce dans l’obscurité au risque de trébucher sur ses proches.

Samsung n’a pas encore révélé l’intégralité des caractéristiques, mais à titre d’exemple, les modèles Neo QLED de la marque offrent souvent une telle luminosité qu’il serait presque tentant d’appliquer de la crème solaire.

(Image credit: Samsung)

Samsung QN90F : principales caractéristiques

La fiche technique complète n’a pas encore été communiquée, mais plusieurs éléments sont déjà connus. Le QN90F bénéficie du design Glare Free de Samsung et embarque la dernière génération de processeur NQ8 AI Gen3. Ce dernier permet notamment d’activer le Supersize Picture Enhancer, garantissant que « plus grand ne signifie pas plus flou », en optimisant l’affichage pour compenser la taille des pixels des écrans géants.

Il intègre également la technologie Quantum Matrix Pro pour un contrôle précis du rétroéclairage, ainsi que le 4K Upscaling Pro, qui améliore la qualité des contenus en dessous de la 4K. À cela s’ajoute le Neo Quantum HDR Pro pour une optimisation en temps réel des couleurs et l’Auto HDR Remastering Pro, qui convertit les médias SDR en une qualité proche de l’HDR.

Pensé pour le sport et le jeu vidéo, le téléviseur propose le Motion Xcelerator 144 Hz pour la fluidité des parties et l’AI Motion Enhancer Pro pour garder des images nettes lors des matchs. Le son n’est pas en reste grâce aux haut-parleurs Atmos orientés vers le haut et à l’Object Tracking Sound+, qui fait suivre le son à l’action à l’écran.

L’appareil fonctionne sous le système One UI Tizen, garanti sept ans de mises à jour afin de maintenir les applications et services à jour.

Le Samsung QN90F est disponible aux États-Unis à partir d’aujourd’hui, 18 août 2025, au prix de 20 000 €. Les tarifs et dates de sortie pour les autres marchés n’ont pas encore été annoncés.