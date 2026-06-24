Meta stoppe en urgence un outil interne de traçage de souris après des inquiétudes sur la surveillance des employés et l’IA

Meta a suspendu son initiative interne Model Capability Initiative (MCI) après qu’un employé a signalé une exposition de données sensibles liée au suivi des mouvements de souris et de l’activité

Le programme aurait collecté des prompts, des conversations privées, des données de performance et même des informations fiscales et médicales sous forme non chiffrée

Meta indique qu’aucun accès inapproprié n’a été confirmé mais mène une enquête ; certains employés voient encore le programme fonctionner pendant la suspension

Meta met en pause un programme de suivi des employés après qu’un salarié a signalé qu’il exposait des données sensibles.

L’entreprise derrière Facebook, Instagram et WhatsApp exécutait apparemment un programme interne qui suivait les mouvements de souris et l’activité numérique des employés. Baptisé Model Capability Initiative (MCI), ce programme aurait été lancé en avril avec pour objectif d’entraîner les modèles d’IA de Meta à partir des comportements des employés.

Selon une note diffusée lors du lancement, le programme visait à améliorer les modèles d’IA de l’entreprise dans les domaines où ils peinent à reproduire les interactions humaines avec les ordinateurs, comme sélectionner une option dans un menu déroulant ou utiliser différents raccourcis clavier.

Des informations fiscales et médicales personnelles ont-elles été divulguées ?

« C’est ici que tous les employés de Meta peuvent aider nos modèles à s’améliorer simplement en effectuant leur travail quotidien », indiquait la note à l’époque.

Reuters rapporte qu’un employé a déposé un signalement de sécurité de haute priorité (SEV) concernant l’exposition de données d’employés, incluant « des prompts complets et des transcriptions, des conversations privées, des données sur les personnes et les performances, ainsi que des niveaux de sensibilité DSS (1 à 4) ». Le même média indique également que le programme collectait « plus d’informations que ce qui avait été initialement décrit » et les stockait sans chiffrement.

« Des informations fiscales et médicales personnelles ont été accessibles via l’ordinateur de travail, comme pour des milliers d’employés », aurait déclaré l’employé. « Il avait été indiqué que ces données seraient protégées et utilisées uniquement à des fins professionnelles légitimes après un filtrage strict. »

Meta a désormais confirmé la mise en pause du programme afin d’enquêter sur ces allégations.

« Ce programme a été conçu avec des garanties en matière de confidentialité et rien n’indique à ce stade qu’un accès inapproprié aux données ait eu lieu de la part des employés de Meta. Une suspension est toutefois en cours pendant l’enquête », a déclaré la porte-parole Tracy Clayton, citée par l’entreprise. Meta n’a pas précisé la durée de cette pause mais souligne qu’un arrêt complet prendra du temps, certains employés pouvant encore voir le programme fonctionner.

Lundi après-midi, le programme fonctionnait encore pour certains utilisateurs, selon Reuters.

Via Reuters