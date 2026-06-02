L’UE veut discuter avec Anthropic pour obtenir un accès au modèle d’IA Mythos

La Commission européenne fait pression pour garantir aux entreprises de l’UE un accès à Mythos Preview

Les autorités américaines ont récemment bloqué une distribution plus large, en invoquant des risques de sécurité

Mythos Preview peut faire remonter des vulnérabilités vieilles de plusieurs décennies et générer des exploits à grande vitesse

La Commission européenne tente d’obtenir un accès au modèle d’IA Mythos Preview d’Anthropic pour les entreprises européennes. Elle envoie des émissaires outre-Atlantique afin de faire pression en ce sens.

En citant des sources anonymes proches du dossier, Bloomberg indique que la Commission européenne envoie cette semaine plusieurs responsables à San Francisco. Ils doivent rencontrer des représentants d’Anthropic PBC pour en savoir plus sur l’outil et tenter de le rendre disponible dans l’Union européenne.

Selon la publication, l’UE pousse pour obtenir cet accès depuis qu’Anthropic a présenté Project Glasswing. L’objectif serait de tester ses propres réseaux, mais aussi ceux des banques européennes, des entreprises d’infrastructures critiques et des sociétés technologiques. Anthropic souhaiterait aussi élargir le nombre d’organisations intégrées à la phase d’essai, mais se heurterait au blocage du gouvernement américain.

Project Glasswing est important

« Des responsables de la Maison-Blanche ont récemment rejeté les plans d’Anthropic visant à distribuer Mythos à plusieurs dizaines d’entreprises et d’organisations supplémentaires, en invoquant des préoccupations de sécurité », écrit la publication. Dans le même temps, des ministres français auraient aussi « exigé » un accès pour les banques et les entreprises de l’Union européenne. Début mai, le président de l’Eurogroupe, Kyriakos Pierrakakis, a également insisté sur l’importance de Mythos.

« On n’a pas le luxe de renoncer à établir des canaux de communication avec les États-Unis », a déclaré Pierrakakis. « Le défi, ici, c’est que des technologies comme l’IA nécessitent des cadres de gouvernance internationaux à un moment où le multilatéralisme est contesté. »

L’annonce du modèle Mythos Preview par Anthropic a secoué tout le secteur de la cybersécurité. L’outil serait capable de faire remonter facilement des vulnérabilités vieilles de plusieurs décennies dans des systèmes et programmes entièrement corrigés, puis de les utiliser pour créer des exploits fonctionnels. L’IA a été jugée trop dangereuse pour être partagée avec le grand public. Elle a donc été confiée à une poignée d’organisations clés, notamment des banques, des entreprises d’infrastructures critiques et des structures similaires, afin qu’elles puissent sécuriser leurs produits avant que des acteurs malveillants ne mettent la main sur l’outil.

Via Bloomberg