Les équipes sportives pros subissent une flambée de cyberattaques, et l’IA aggrave encore la menace

Un rapport de Darktrace alerte sur le rôle amplificateur de l’IA dans le risque cyber dans le sport professionnel

84 % des clubs ont été touchés par des incidents au cours de l’année écoulée ; 83 % ont constaté l’usage de l’IA dans les attaques

Coût moyen d’environ 170 000 $ par incident, avec des attaques répétées qui font grimper les pertes annuelles jusqu’à 1,7 million de dollars

Les clubs sportifs modernes fonctionnent comme la plupart des grandes entreprises et, à ce titre, sont ciblés par des cybercriminels. Toutefois, le risque lié à l’usage de l’IA apparaît encore plus amplifié dans ce secteur que dans d’autres.

Un nouveau rapport de Darktrace examine comment le risque de sécurité lié à l’IA se dédouble. D’un côté, des criminels utilisent ce nouvel outil pour créer des tentatives de phishing convaincantes, des deepfakes, usurper des marques et imiter des athlètes professionnels. De l’autre, des clubs sportifs eux-mêmes utilisent l’IA sans protections adaptées, ce qui crée une surface de risque entièrement nouvelle pouvant être exploitée.

Selon Darktrace, ce risque est renforcé dans le sport professionnel, où événements en direct, données à forte valeur, pression médiatique, calendriers fixes et vastes réseaux de partenaires et de fournisseurs se combinent pour offrir aux attaquants un maximum de visibilité, de profit et d’impact potentiel.

Coûts en hausse

Pour élaborer ce rapport, Darktrace s’appuie sur des données de télémétrie provenant d’organisations sportives, ainsi que sur les résultats d’une enquête menée auprès de 875 décideurs et influenceurs en matière de sécurité dans des organisations sportives professionnelles.

Ainsi, plus de quatre organisations sportives professionnelles sur cinq (84 %) ont subi au moins un incident cyber au cours des 12 derniers mois, tandis que plus de la moitié (57 %) ont été touchées à plusieurs reprises. Par ailleurs, 83 % ont détecté l’usage de l’IA dans ces attaques, et 72 % estiment que l’IA augmentera le risque cyber au cours de l’année à venir.

Côté dommages, un incident unique coûte désormais environ 170 000 dollars. Même si ce montant peut sembler limité pour une équipe sportive professionnelle aux revenus élevés, il convient de noter que 57 % ont été touchées plus d’une fois, et 43 % ont signalé entre six et dix incidents sur une seule année. En conséquence, le coût annuel cumulé peut atteindre 1,7 million de dollars.