La Poste paralysée : une cyberattaque sème la panique numérique

La Poste a subi hier matin une panne majeure de son réseau, perturbant l’ensemble de ses services en ligne et applications

Les opérations bancaires sont partiellement accessibles : l’authentification par SMS, les distributeurs automatiques, les paiements en magasin et les virements WERO restent disponibles

Incident probablement lié à une cyberattaque de type DDoS ; une revendication a été publiée par un groupe de hackers prorusses et la DGSI a lancé une enquête

Le service postal national français, La Poste, a connu hier matin une interruption importante de ses systèmes numériques, en pleine période de forte activité avant Noël. L’événement, décrit comme un incident réseau majeur, a rendu inaccessibles la plupart des plateformes en ligne du groupe, affectant également La Banque Postale.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, La Poste a confirmé que ses services numériques – dont laposte.fr, Digiposte, l’Identité Numérique La Poste, l’application La Poste ainsi que les services en ligne de La Banque Postale – n’étaient plus accessibles.

La 2FA fonctionne

Durant la matinée d'hier, le site laposte.fr et plusieurs autres plateformes restaient hors ligne, avec un message indiquant leur indisponibilité.

La Poste a assuré que ses équipes techniques étaient pleinement mobilisées pour rétablir la situation rapidement et a présenté ses excuses pour les désagréments causés.

Pour les clients bancaires, les paiements en ligne avec authentification par SMS sont restés possibles, tout comme les retraits aux distributeurs automatiques, les paiements par carte en magasin et les virements via WERO.

Cependant, l’application mobile de La Banque Postale et l’accès à la banque en ligne étaient indisponibles, comme l’a également indiqué la banque sur ses comptes officiels.

La Poste a précisé que certains bureaux de poste pouvaient connaître des services temporairement dégradés, mais que les opérations postales et bancaires restaient possibles au guichet.

Les perturbations ont également affecté le suivi des colis et la distribution des lettres et colis, provoquant des retards durant une des périodes les plus chargées de l’année.

Aucune donnée client n’a, selon les autorités, été compromise dans le cadre de l’incident.