Chrome visé par une nouvelle faille critique déjà exploitée, la mise à jour ne peut pas attendre

Google corrige une faille critique du moteur V8 de Chrome (CVE-2026-11645) exploitée activement

La vulnérabilité permet une exécution de code à distance via du HTML piégé sur les versions antérieures à 149.0.7827.103

Des correctifs sont disponibles sur Windows, Mac et Linux, une mise à jour immédiate est recommandée

Google a corrigé une vulnérabilité de haute gravité dans son navigateur Chrome, apparemment exploitée dans des attaques réelles.

L’entreprise a publié un nouvel avis de sécurité pour informer les utilisateurs de la correction de dizaines de failles, dont un bug de lecture et d’écriture hors limites dans le moteur V8 de Chrome. Celui-ci pouvait permettre à des attaquants distants d’exécuter du code arbitraire dans un environnement sandbox via une page HTML spécialement conçue. La faille concernait les versions de Google Chrome antérieures à 149.0.7827.103.

Le problème est désormais référencé sous le nom CVE-2026-11645 et a reçu un score de sévérité de 8,8 sur 10 (élevé).

Aucun détail sur les attaques

En théorie, cette faille pourrait permettre de voler des e-mails professionnels, des documents, des cookies de session ou d’autres informations sensibles. Il suffit qu’une personne ouvre une page piégée sur une version vulnérable de Chrome pour déclencher l’exploit.

« Google est conscient qu’un exploit pour CVE-2026-11645 existe dans la nature », indique l’entreprise dans son avis, sans fournir davantage de détails. « L’accès aux informations sur la faille et aux liens associés peut rester restreint jusqu’à ce qu’une majorité d’utilisateurs ait installé le correctif », ajoute Google. « Ces restrictions seront également maintenues si la faille concerne une bibliothèque tierce dont d’autres projets dépendent et qui n’ont pas encore été corrigés. »

La vulnérabilité a été corrigée dans le canal Stable Desktop, avec des mises à jour déployées pour Windows (149.0.7827.102), Mac (149.0.7827.103) et Linux (149.0.7827.102).

Google précise habituellement qu’il faut plusieurs semaines pour un déploiement global, mais dans la plupart des cas, au moment de la publication de l’avis, la majorité des navigateurs sont déjà à jour. Pour vérifier si Chrome est bien à jour, il faut saisir chrome://settings/help dans la barre d’adresse, appuyer sur Entrée et attendre la vérification des mises à jour. Si une mise à jour est disponible, le téléchargement et l’installation sont proposés automatiquement.

Via BleepingComputer