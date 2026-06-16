Pour le PDG de Microsoft, l’essor de l’IA pourrait affaiblir des industries entières

Satya Nadella met en garde contre le fait de donner trop de pouvoir et de dépendance à l’IA

Le PDG de Microsoft avertit qu’une telle évolution pourrait « vider de leur substance des secteurs entiers »

L’industrie de l’IA peut tirer des leçons des erreurs passées, estime Nadella

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a mis en garde contre le fait de confier trop de pouvoir et de valeur aux modèles d’IA.

Dans une publication partagée sur X, Nadella explique que confier à un petit nombre d’entreprises d’IA le contrôle de données et d’informations importantes pourrait provoquer des difficultés économiques généralisées pour des entreprises de toutes tailles.

« La dernière chose que quiconque souhaite, c’est un monde où chaque entreprise, dans tous les secteurs, cède de la valeur à quelques modèles qui absorbent tout ce qu’ils voient », a-t-il averti, « Si toute la valeur est captée par seulement quelques modèles, l’économie politique ne le tolérera tout simplement pas. Il n’existe aucune acceptation sociale pour un avenir de l’IA qui vide de leur substance des secteurs entiers. »

La « transition » de l’IA

Dans sa publication, intitulée « Une frontière sans écosystème n’est pas stable », Nadella compare la demande actuelle pour l’IA et la croissance observée à l’essor de la mondialisation au XXe siècle.

Nadella explique que la mondialisation a été bénéfique pour certains, car elle a amélioré des indicateurs économiques dans de nombreux pays, mais qu’elle a aussi entraîné des pertes d’emplois dans d’autres domaines, ainsi que la disparition de certaines économies industrielles à mesure que les priorités évoluaient.

« Cette transition est différente de tous les changements de plateforme précédents », indique-t-il, « Par le passé, les systèmes numériques servaient à renforcer le capital humain. C’est la première fois qu’il devient possible de créer une véritable boucle cognitive entre les personnes et les systèmes numériques. Cela bouleverse les repères, car cela change la manière même de concevoir le travail au sein d’une entreprise. »

« Ce qui est en jeu, ce n’est pas un simple outil ou système numérique et son utilisation, mais la manière dont les organisations continuent d’apprendre, de développer leur propriété intellectuelle, de se différencier et de prospérer dans un monde où les modèles d’IA peuvent absorber en continu l’expertise des individus et des organisations, et la transformer en commodité. »

Nadella estime que l’industrie de l’IA a l’opportunité d’apprendre des erreurs commises à l’époque de la mondialisation, les entreprises devant continuer à contrôler leurs systèmes d’apprentissage et leur expertise interne tout en profitant de l’innovation portée par l’IA.

« Selon lui, la priorité doit être de construire un écosystème de pointe, et pas seulement un modèle de pointe, afin que la valeur circule largement entre chaque entreprise, chaque secteur et chaque pays », a-t-il déclaré. « Un modèle dans lequel chaque organisation peut maîtriser la boucle d’apprentissage qui encode son savoir institutionnel, en renforçant à la fois son capital humain et son capital en tokens. »

« Lorsque cela se produit, les entreprises créent de la valeur pour elles-mêmes et pour l’économie qui les entoure. »

La publication de Nadella intervient peu après l’événement Microsoft Build 2026, au cours duquel l’entreprise a présenté ses projets pour les prochaines années en matière de logiciels et de matériel.

Lors de cet événement, Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI, a exposé la logique de développement de l’IA de l’entreprise, en précisant que ses travaux visent toujours à soutenir les travailleurs et les utilisateurs humains, et non à les remplacer, dans la perspective de créer ce que l’entreprise appelle une « superintelligence humaniste ».