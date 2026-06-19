Pour Jeff Bezos, l’IA ne va pas détruire l’emploi, elle pourrait au contraire provoquer une pénurie de main-d’œuvre

Jeff Bezos affirme que l’IA est une force bénéfique plutôt qu’une menace

La technologie va élargir le marché du travail humain et créer davantage de demande

Les propos de Bezos vont à l’encontre du discours porté par d’autres voix influentes dans l’IA

L’IA ne va pas réduire le marché du travail, mais l’élargir, a déclaré le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, dans sa dernière prise de position contre les discours alarmistes sur la technologie.

« Beaucoup de personnes s’inquiètent, y compris des personnes très intelligentes, que l’IA rende les humains inutiles, et ainsi de suite », a déclaré Bezos lors de la conférence VivaTech à Paris.

« Cette vision ne correspond pas du tout à la réalité. Et en fait, l’IA va créer une pénurie de main-d’œuvre. »

Un renversement de perspective

L’opinion de Bezos contredit de nombreux commentaires récents émanant de figures majeures du secteur de l’IA, de syndicats, d’études, de suivis de licenciements dans la tech et des inquiétudes des travailleurs eux-mêmes.

Plutôt que de remplacer des emplois, la technologie va offrir de nouvelles opportunités aux travailleurs et créer de la demande dans de nouveaux domaines, a-t-il expliqué.

Ces propos ont été tenus alors que Bezos évoquait son nouveau projet, Prometheus, qui vise à utiliser l’IA pour assister la production humaine, en réponse à une industrie de plus en plus automatisée.

Bezos a également évoqué son souhait de voir les humains se concentrer sur l’exploration spatiale, ajoutant que ce domaine est « limité par l’offre, et non par la demande ».

La Lune figure en tête des objectifs pour une présence humaine interplanétaire. « L’objectif est d’aller sur la Lune pour y rester, et pas seulement pour y passer », a déclaré Bezos, en précisant qu’une base humaine permanente sur la Lune faciliterait l’exploration future.

La société spatiale de Bezos, Blue Origin, a également été abordée, après l’explosion de la fusée New Glenn lors d’un test au sol à Cap Canaveral, en Floride, en mai. L’incident n’a fait aucun blessé, et le directeur général de Blue Origin, Dave Limp, a indiqué que le site de lancement sera réparé et prêt à reprendre ses activités avant la fin de l’année.