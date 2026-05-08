Pour Jensen Huang, l’IA ne détruit pas l’emploi, elle pourrait au contraire relancer l’industrie américaine

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, prédit que l’IA générera plus d’emplois qu’elle n’en supprimera

L’IA représente la meilleure opportunité des États-Unis pour se réindustrialiser, selon Huang

Huang affirme également que les « alarmistes de l’IA » « ne comprennent pas » la technologie

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a de nouveau affirmé sa conviction que l’utilisation de l’IA au travail nous rendra tous plus productifs et plus efficaces.

Interrogé par Becky Quick de MSNBC lors d’un événement du Milken Institute, Huang a défendu l’idée que l’IA créera un grand nombre d’emplois, plutôt que d’entraîner une disparition massive de postes.

« L’IA crée des emplois », a déclaré Huang. « L’IA est la meilleure opportunité pour les États-Unis de se réindustrialiser. »

Les « alarmistes » se trompent-ils sur l’IA ?

Interrogé sur le rôle que l’IA jouera dans la prochaine ère industrielle, Huang a cherché à apaiser les craintes liées à la suppression de métiers entiers. Il a préféré insister sur le rôle que la technologie jouera dans l’automatisation des tâches routinières ou ennuyeuses, libérant ainsi les travailleurs pour des activités plus stimulantes.

Selon Huang, ceux qui pensent qu’un métier entier sera remplacé simplement parce qu’une seule partie est automatisée « ne comprennent pas que la finalité d’un emploi et les tâches qui le composent sont liées » — et que ces tâches ne résument pas à elles seules l’ensemble du métier.

À une échelle plus large, le dirigeant s’est également montré critique envers les discours présentant des IA façon Terminator dominant la planète ou détruisant des pans entiers de l’économie.

« Ma plus grande inquiétude, c’est que nous effrayions les gens », a-t-il déclaré. « Toutes les personnes à qui nous racontons ces histoires de science-fiction pourraient finir par considérer l’IA comme trop impopulaire aux États-Unis, ou en avoir tellement peur qu’elles ne l’utilisent pas réellement. »

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Il s’agit d’un thème que Huang défend depuis un certain temps, ce qui n’est guère surprenant au regard de la position centrale qu’occupe Nvidia dans le déploiement mondial de l’IA.

Interrogé lors de l’événement Nvidia GTC 2026 en mars 2026 sur l’utilisation de l’IA au quotidien dans son entreprise, Huang a déclaré :

« Nvidia avance plus vite que jamais, mais c’est parce que nous utilisons de plus en plus d’IA et que le travail s’effectue plus rapidement. Tous les projets avancent plus vite. »

« Pour être honnête, j’ai l’impression d’être de plus en plus occupé… Mon expérience chez Nvidia aujourd’hui, c’est que l’IA me rend plus occupé qu’il y a six mois. La raison, c’est que les résultats arrivent beaucoup plus vite, le travail revient beaucoup plus vite, et le nombre de projets augmente beaucoup plus vite. »

« L’IA va permettre d’accomplir les tâches extrêmement rapidement… Mon sentiment est que l’IA va nous permettre de faire les choses tellement vite que nous finirons par en faire davantage. »