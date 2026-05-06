Sam Altman accuse certaines entreprises de se cacher derrière l’IA pour justifier des licenciements qui n’ont rien à voir

Sam Altman critique les entreprises qui imputent leurs suppressions de postes à l’IA

De nombreuses entreprises utilisent l’IA pour laisser entendre qu’elles sont prêtes pour l’avenir

« Des catégories entières d’emplois » vont disparaître, mais « nous trouverons de nouveaux types d’emplois »

Lors d’un entretien avec CNBC-TV18, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a déclaré que de nombreuses entreprises pourraient attribuer à l’IA des licenciements qui auraient de toute façon eu lieu, et les a critiquées pour ce qu’il qualifie d’« AI washing ».

Toutefois, si Altman a souligné l’importance de comprendre que l’intelligence artificielle n’est pas responsable de chaque vague récente de licenciements, la technologie a malgré tout une part de responsabilité dans le remplacement de certains travailleurs humains.

Pour l’instant, alors que l’on se trouve encore dans les premières années d’adoption de l’IA et de l’exploration de ses usages en entreprise, les effets réels de cette technologie restent largement incertains.

Sam Altman affirme que tous les « licenciements liés à l’IA » ne sont pas causés par l’IA

« Je m’attends à ce que l’impact réel de l’IA sur l’emploi commence à se faire sentir dans les prochaines années », a expliqué Altman, suggérant que les premiers ajustements pourraient être résolus à mesure que l’on comprendra mieux quels postes risquent de ne plus subsister à l’ère de l’IA.

Depuis le début de l’année 2026, plus de 92 000 travailleurs du secteur technologique ont été licenciés (selon layoffs.fyi), un grand nombre de ces suppressions de postes étant liées à l’IA d’une manière ou d’une autre, qu’il s’agisse de gains d’efficacité et de productivité ou de réorientations stratégiques et d’investissements.

Cela dit, certaines entreprises peuvent avoir intérêt à présenter leurs suppressions d’emplois comme étant motivées par l’IA, car cela montre qu’elles investissent dans des technologies d’avenir. En réalité, les investisseurs réagissent à de nombreux signaux, et pas uniquement à la productivité ou aux effectifs.

« Bien sûr, nous trouverons de nouveaux types d’emplois », a déclaré Altman, affirmant que l’IA n’est pas destinée à avoir un impact net négatif sur le marché du travail.

Le PDG d’OpenAI s’est déjà exprimé par le passé sur les effets de cette technologie sur l’emploi humain. « Il y aura des moments très difficiles, comme la disparition de catégories entières d’emplois, mais d’un autre côté le monde deviendra tellement plus riche, si rapidement, que nous pourrons sérieusement envisager de nouvelles idées politiques que nous ne pouvions même pas imaginer auparavant », écrivait-il en 2025.

Il a également évoqué l’histoire : « Nous trouverons de nouvelles choses à faire et de nouvelles choses à désirer. »

Le message est clair : la disruption liée à l’IA est inévitable et, selon les métiers concernés, elle peut être destructrice. Toutefois, ses effets globaux, comme ceux d’autres grandes transformations technologiques et révolutionnaires, pourraient ne pas être aussi négatifs qu’on le craint.