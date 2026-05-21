Optimisez les performances, l'efficacité et la facilité d'utilisation du stockage d'entreprise

Ce rapport compare deux systèmes de stockage de données d'entreprise et conclut que le Dell PowerStore 500T offre des performances globales supérieures à celles de l'IBM FlashSystem 5300. Plus rapide, il stocke les données plus efficacement et est plus facile à gérer, ce qui se traduit par moins de ralentissements, un encombrement réduit et des coûts à long terme moindres pour les entreprises. En savoir plus.

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