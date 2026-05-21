Optimisez les performances, l'efficacité et la facilité d'utilisation du stockage d'entreprise

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Optimisez les performances, l&#039;efficacité et la facilité d&#039;utilisation du stockage d&#039;entreprise
(Crédit photo: Dell Technologies)

Ce rapport compare deux systèmes de stockage de données d'entreprise et conclut que le Dell PowerStore 500T offre des performances globales supérieures à celles de l'IBM FlashSystem 5300. Plus rapide, il stocke les données plus efficacement et est plus facile à gérer, ce qui se traduit par moins de ralentissements, un encombrement réduit et des coûts à long terme moindres pour les entreprises. En savoir plus.