Ces panneaux solaires nouvelle génération pourraient produire 20% d’énergie en plus, et l’enjeu dépasse largement la simple performance

La géométrie des panneaux solaires Reflect10 augmente la production quotidienne d’énergie de 20 %

Les cellules captent davantage de lumière solaire lors des heures à faible angle et par temps nuageux

Les limites d’efficacité des panneaux en silicium approchent – c’est une avancée majeure

La startup canadienne Reflect10 a présenté une nouvelle architecture de module photovoltaïque (PV) qui pourrait augmenter significativement la quantité d’énergie produite par les panneaux solaires, sans lien avec la puissance maximale.

L’amélioration consiste à intégrer directement dans le panneau une géométrie réfléchissante qui renvoie la lumière solaire plusieurs fois, offrant aux photons davantage d’occasions d’atteindre les cellules photovoltaïques. En multipliant les angles et les réflexions, les panneaux peuvent ainsi convertir davantage de lumière en électricité lorsque le soleil est bas.

Le concept existait déjà, mais nécessitait auparavant des miroirs externes ou des moteurs, ce qui rendait l’installation plus coûteuse. Plusieurs études évoquaient des gains de production compris entre 11 % et 57 %.

Un même panneau, avec la même puissance, pourrait produire 20 % d’énergie en plus

Selon l’entreprise, cette approche pourrait entraîner une hausse moyenne de 20 % de la production quotidienne d’énergie par rapport aux panneaux standards. Aux moments où le soleil est bas, comme tôt le matin ou en fin d’après-midi, la production pourrait être multipliée jusqu’à 2,66. La technologie promet aussi de meilleures performances en lumière diffuse, notamment par temps nuageux.

Cette avancée intervient à un moment clé, car les cellules solaires en silicium approchent rapidement de leur limite théorique d’efficacité, ce qui rend très difficile toute augmentation supplémentaire de la production.

« Ces résultats représentent une avancée significative et immédiate à un moment où l’industrie se heurte à un plafond physique fondamental depuis des décennies », a déclaré le fondateur Louis Massicotte (via pv magazine).

Selon l’entreprise, l’industrie solaire mondiale n’a gagné en moyenne que +0,18 point de pourcentage d’efficacité par an en conditions réelles depuis 1954, ce qui illustre une progression très lente.

Au final, Reflect10 améliore le rendement des panneaux non pas en augmentant l’efficacité des cellules elles-mêmes, mais en permettant à davantage de lumière de les atteindre. Concrètement, un panneau de 500 W pourrait ainsi produire 500 W plus souvent, au lieu d’être limité à une puissance inférieure en conditions défavorables, ce qui augmente la production totale (mesurée en kWh).

Une technologie photovoltaïque éprouvée pour contourner les limites actuelles

Les données proviennent principalement de simulations optiques menées par l’Institut national d’optique du Canada. L’entreprise a également réalisé des essais sur le terrain pour valider le concept au Maroc et au Canada.

Une évaluation scientifique indépendante menée par l’Institut photovoltaïque d’Île-de-France (IPVF) souligne aussi le potentiel de cette technologie pour se déployer à grande échelle et combler les écarts de production sur le réseau à différents moments de la journée, et pas uniquement lors des pics d’ensoleillement.

« En augmentant la production en début et en fin de journée, cette technologie pourrait mieux aligner la production sur les périodes de forte demande d’électricité, tout en réduisant la concentration de production autour du pic solaire de midi », a commenté le directeur de recherche de l’IPVF, Pere Roca i Cabarrocas.

L’entreprise prépare actuellement trois demandes de brevet internationales dans le cadre du Patent Cooperation Treaty, avant une présentation publique à Paris.

Reflect10 ne prévoit pas de fabriquer elle-même des panneaux intégrant cette géométrie réfléchissante. La société propose plutôt 50 licences non exclusives de sa propriété intellectuelle à des fabricants de modules.