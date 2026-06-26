Ce mini PC Lenovo ne se contente pas d’intégrer l’IA, il permet aussi d’acheter jusqu’à 8 000 compétences supplémentaires

Lenovo remplace les applications traditionnelles par des milliers de fonctions d’IA téléchargeables

Le Lenovo AI Host Mini donne accès à plus de 8000 compétences

La place de marché propriétaire de Lenovo se trouve au cœur de l’expérience

Lenovo a lancé un mini PC qui remplace une grande partie du modèle logiciel traditionnel par des fonctions d’intelligence artificielle téléchargeables depuis sa propre place de marché.

L’entreprise indique que les utilisateurs peuvent accéder à plus de 8000 compétences d’IA au lieu de s’appuyer exclusivement sur des applications et services de bureau classiques.

Contrairement aux boutiques de logiciels classiques gérées par des tiers, ces fonctions d’IA sont distribuées via la place de marché propriétaire de Lenovo intégrée à la plateforme Tianxi Claw.

Un ordinateur conçu autour de fonctions d’IA téléchargeables

L’AI Host Mini peut être configuré en scannant un code QR avec un smartphone avant d’activer des fonctions supplémentaires via la place de marché des compétences.

Une fois la configuration terminée, les utilisateurs peuvent déployer des outils d’IA via le système de compétences.

Lenovo indique que la plateforme est livrée avec plus de 20 compétences préinstallées tout en donnant ensuite accès à des milliers de capacités supplémentaires.

Ces fonctions peuvent se connecter à QQ, WeChat et Feishu, ce qui permet au système d’interagir avec des plateformes de communication et des flux de travail existants.

Le système se rapproche d’une boutique d’applications pour services d’IA, même si la préférence pour l’achat de compétences d’IA plutôt que de logiciels traditionnels reste incertaine.

Par ailleurs, plusieurs instances de Claw peuvent fonctionner simultanément tout en prenant en charge l’accès de plusieurs utilisateurs partageant un même appareil.

Un matériel compact au cœur de l’expérience Lenovo

Le Lenovo AI Host Mini prend en charge un mode développeur et est livré avec Ubuntu, même si la compatibilité avec Windows reste incertaine à ce stade.

À l’intérieur, l’appareil utilise le Cixin P1 CD8180, un processeur Arm en 6 nm doté d’un CPU à 12 cœurs conçu pour les tâches informatiques.

Développé par la société chinoise Cixin Technology, ce processeur offrirait des performances comparables à plusieurs anciens processeurs mobiles haut de gamme d’Intel.

La puce intègre également un GPU à 10 cœurs basé sur l’architecture Immortalis G720 d’Arm pour gérer les tâches graphiques et visuelles.

À cela s’ajoute un NPU dédié évalué à 30 TOPS, contribuant au total annoncé de 45 TOPS par Lenovo.

Ces composants sont accompagnés de 8 Go de mémoire LPDDR5 à 6000 MT/s ainsi que d’un SSD de 256 Go pour le stockage local.

Malgré la présence de matériel dédié à l’intelligence artificielle, le système n’occupe que 0,48 litre dans son boîtier compact.

Le châssis mesure 100 x 100 x 48,65 mm, pèse environ 0,373 kg et peut facilement trouver sa place sur un bureau encombré.

Côté connectique, il propose deux ports USB 3.2, deux ports USB-C, un port HDMI 1.4, un DisplayPort 1.4 ainsi qu’un réseau 2,5 GbE intégré.

Lenovo a ouvert les précommandes en Chine à 2 999 RMB, soit environ 444 dollars, mais l’appareil restera pour l’instant limité au marché chinois.

Reste à savoir si les utilisateurs préféreront à terme acheter des capacités d’IA via des places de marché propriétaires plutôt que d’installer des logiciels traditionnels.

Via Videocardz