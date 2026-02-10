Deux capteurs 200 MP dans un seul smartphone ? Xiaomi relance la guerre des pixels

Le Xiaomi 18 Pro embarquerait deux capteurs photo de 200 Mpx

Des fuites précédentes suggèrent que de futurs modèles d’Oppo, Vivo et Honor pourraient également suivre cette voie

Les mégapixels ne font pas tout, mais ils pourraient faire une réelle différence pour les photos avec zoom

On aurait pu penser que la guerre des mégapixels appartenait désormais au passé, les smartphones ne cherchant plus à se surpasser uniquement sur la définition des capteurs, tandis que l’autonomie ou l’intelligence artificielle devenaient des priorités plus marquées. Pourtant, du côté des marques chinoises au moins, cette course aux mégapixels pourrait faire son retour, sous une forme légèrement différente.

Plutôt que d’intégrer un unique capteur affichant toujours plus de mégapixels, plusieurs fabricants seraient désormais sur le point d’équiper leurs futurs smartphones de plusieurs capteurs de 200 Mpx.

Pour rappel, certains modèles comme le Samsung Galaxy S25 Ultra disposent déjà d’un capteur de 200 Mpx, mais un seul. Aucun smartphone n’a encore proposé deux capteurs de ce type.

Selon une nouvelle information publiée par Digital Chat Station (relayée par GSMArena), un smartphone à venir, qui serait le Xiaomi 18 Pro, disposerait de deux caméras de 200 Mpx et d’un écran de 6,3 pouces. À titre de comparaison, le Xiaomi 17 Pro propose également un écran de 6,3 pouces, mais ses trois caméras arrière sont toutes limitées à 50 Mpx.

L'un des appareils photo du Samsung Galaxy S25 Ultra offre une résolution de 200 mégapixels. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Plusieurs modèles avec plusieurs mégapixels

Et ce n’est pas la première fois qu’un smartphone équipé de deux capteurs de 200 Mpx est évoqué. La même source a précédemment indiqué (via GizmoChina) que les Oppo Find X9 Ultra et Vivo X300 Ultra disposeraient eux aussi de deux capteurs de 200 Mpx. De son côté, le leaker Fixed Focus Digital a également avancé (toujours via GizmoChina) que le futur Honor Magic 8 Ultra pourrait adopter la même configuration.

Ainsi, l’année 2026 pourrait bien marquer l’arrivée des smartphones à double capteur de 200 Mpx. Cette évolution ne relèverait toutefois pas uniquement du gadget ou de la fiche technique, car un nombre élevé de mégapixels permet d’obtenir des images plus détaillées et plus nettes.

En pratique, 200 Mpx peuvent sembler excessifs, en particulier lorsque les photos sont principalement consultées sur un smartphone. Mais cette très haute définition permet aussi de recadrer les images sans trop de perte de détails, ce qui ouvre la voie à un zoom proche de la qualité optique, simplement en exploitant une partie du capteur, à l’image de ce que proposent déjà les iPhone récents avec leur mode zoom 2x.

Il est probable que l’un de ces capteurs de 200 Mpx soit dédié à l’appareil photo principal. Si le second est utilisé pour le téléobjectif, cela pourrait offrir de nombreux niveaux de zoom. Par exemple, un zoom optique 3x pourrait être associé à un zoom par recadrage du capteur en 5x, voire aller encore plus loin grâce à différents niveaux de recadrage.

Cela reste toutefois de la spéculation, dans la mesure où l’approche retenue par Xiaomi et les autres marques concernées reste inconnue, et où la présence effective de plusieurs capteurs de 200 Mpx n’a pas encore été confirmée. Le potentiel de cette évolution apparaît néanmoins bien réel.