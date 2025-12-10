Samsung lâche One UI 8.5 en bêta : 6 nouveautés qui vont changer votre téléphone

Samsung vient de lancer la version bêta de One UI 8.5

Cette mise à jour promet des améliorations en matière de productivité, de confidentialité et de performances

Elle peut être téléchargée via l’application Samsung Members

Samsung vient de dévoiler la version bêta de One UI 8.5, la dernière mise à jour de son interface mobile destinée aux meilleurs smartphones de la marque. En plus d’avoir laissé fuiter par erreur le design du Galaxy S26, cette version apporte une série de nouveautés ainsi que des améliorations ciblant « la productivité, la confidentialité et les performances au sein de l’écosystème Galaxy », selon les déclarations officielles.

Dans un billet de blog publié pour annoncer la mise à jour, Samsung affirme que cette version bêta introduit « de nouvelles manières, plus simples, de créer, de se connecter et de rester en sécurité ». Un ensemble d’optimisations qui devrait intéresser de nombreux adeptes de la marque.

Grâce à cette mise à jour, la création de contenu sur un appareil Galaxy devient plus fluide. Il devient possible de « continuer à générer de nouvelles images sans interruption » grâce à une évolution de l’assistant photo, permettant d’éditer plusieurs clichés sans devoir les enregistrer un par un, avant de finaliser les modifications d’un seul coup. Le service de partage rapide Quick Share, quant à lui, reconnaît désormais les personnes sur les photos et peut suggérer d’envoyer les images directement aux individus identifiés.

Du côté de la connectivité, la fonction Audio Broadcast permet désormais d’envoyer sa voix à une enceinte connectée tout en parlant dans le téléphone. Le partage de stockage a également été revu : il devient possible d’accéder rapidement à des fichiers présents sur d’autres appareils Galaxy, directement depuis l’application Mes fichiers.

Le billet officiel évoque également de nouvelles fonctions de sécurité. Le verrouillage automatique en cas d’échec d’authentification empêche l’accès à l’appareil après plusieurs tentatives ratées via empreinte digitale, code PIN ou mot de passe. Le système de vérification d’identité protège également plus de paramètres qu’auparavant, renforçant la tranquillité d’esprit même en cas de perte ou de vol du téléphone.

(Image credit: Shutterstock / Framesira)

Pour tester la nouvelle version bêta de One UI 8.5, il faut disposer d’un appareil compatible et résider dans l’un des pays concernés, du moins pour l’instant.

Samsung précise que la version bêta est d’abord disponible pour les utilisateurs de la série Galaxy S25. Elle ne peut être téléchargée qu’en Allemagne, en Inde, en Corée du Sud, en Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis pour le moment. La mise à disposition a débuté ce 8 décembre 2025.

L’inscription au programme bêta de Samsung est indispensable. Il suffit de télécharger l’application Samsung Members depuis le Google Play Store, de l’ouvrir et de se connecter avec son compte Samsung. Une bannière en haut de l’écran permet de rejoindre le programme. Ensuite, il faut se rendre dans les paramètres du téléphone, puis dans Mise à jour du logiciel > Télécharger et installer pour obtenir la version bêta.

Comme toujours avec les logiciels en version bêta, des bugs peuvent survenir. Il est donc recommandé d’installer cette version sur un appareil secondaire et de procéder à une sauvegarde complète avant de commencer.