Une amélioration attendue pour la batterie du Galaxy S26 Edge ne verra pas le jour

Nous réfléchissons déjà à un successeur au Galaxy S25 Edge.

De nouveaux détails ont fuité sur la batterie du Galaxy S26 Edge

Le smartphone conserverait la technologie lithium-ion

Une capacité plus élevée de 4 200 mAh est annoncée

Le Galaxy S25 Edge étant désormais disponible, l’attention se tourne vers ce que le Galaxy S26 Edge pourrait proposer. Pourtant, l’une des fonctionnalités pressenties semble devoir être repoussée à un modèle ultérieur.

Des documents de certification consultés par SamMobile confirment que le modèle 2026 conservera la technologie traditionnelle des batteries lithium-ion, utilisée depuis plusieurs décennies dans les smartphones.

Plus tôt cette année, certaines rumeurs laissaient penser que Samsung allait franchir le pas vers la technologie supérieure des batteries au silicium-carbone avec la gamme Galaxy S26. Celle-ci permet d’obtenir des capacités plus élevées – et donc une autonomie prolongée – sans augmenter la taille des batteries.

Il semble finalement que cela ne se concrétisera pas, du moins pour le Galaxy S26 Edge, alors qu’un gain de capacité aurait été particulièrement apprécié. Comme le rappelait notre test du Galaxy S25 Edge, l’autonomie « n’est pas exceptionnelle ».

Un pas en avant malgré tout

Il se peut que nous ne voyions pas de modèle Plus l'année prochaine. (Image credit: Philip Berne / Future)

La même certification réglementaire mentionne cependant une autre évolution. Le Galaxy S26 Edge devrait embarquer une batterie de 4 200 mAh, contre 3 900 mAh sur le modèle actuel, ce qui correspond à ce que les rumeurs laissaient déjà entendre.

Ce gain devrait se traduire par quelques heures supplémentaires entre deux charges. Avec, espérons-le, des optimisations matérielles et logicielles de la part de Samsung pour faire en sorte que l’autonomie ne soit plus un point faible du Galaxy S26 Edge.

Certaines indiscrétions évoquent également que le Galaxy S26 Edge pourrait remplacer le Galaxy S25 Plus, ce qui signifierait l’absence de modèle « Plus » en 2026, et donc trois flagships au lieu de quatre dans la série Galaxy S26.

Le lancement de la gamme Galaxy S26 est attendu en janvier 2026, si Samsung respecte son calendrier habituel. Avant cela, l’annonce d’un Galaxy S25 FE et des tablettes Galaxy Tab S11 est prévue jeudi prochain.