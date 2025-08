Le Samsung Galaxy S25 FE se dévoile : découvrez toutes ses spécifications

De nouvelles caractéristiques techniques ont fuité concernant le Galaxy S25 FE

La batterie gagne en capacité et en vitesse de charge

Le lancement officiel devrait avoir lieu très prochainement

Le premier modèle de la série Samsung Galaxy S25 a été lancé dès le mois de janvier, et quatre modèles sont désormais disponibles. Il en resterait un à découvrir, le Galaxy S25 FE, dont une nouvelle fuite dévoile l’intégralité de la fiche technique.

Deux ensembles de spécifications partagés par le leaker reconnu @MysteryLupin et le site Android Headlines annoncent un écran AMOLED de 6,7 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Exynos 2400, 8 Go de RAM, et un stockage interne de 128 ou 256 Go.

Côté photo, les modules annoncés sont de 50 MP, 12 MP et 8 MP à l’arrière, et de 12 MP à l’avant. Si les deux sources s’accordent sur les vitesses de charge – 15W en sans fil, 45W en filaire – elles divergent sur la capacité de la batterie, évoquant soit 4 500 mAh, soit 4 900 mAh.

Le smartphone serait en outre certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, protégé à l’avant par du verre Gorilla Glass Victus. Le poids atteint 190 grammes, et l’appareil fonctionnerait avec One UI 8.

Des caractéristiques convaincantes

6.7" AMOLED, 120HzExynos 2400, One UI 850MP/12MP/8MP, 12MP front4,500mAh battery, 45W wired, 15W wirelessIP68, Gorilla Glass Victus, 190g https://t.co/9nscwbZ5mIAugust 1, 2025

Le fait que les différentes fuites concordent à ce point – hormis sur la batterie – renforce leur crédibilité et suggère une origine commune. Elles confirment également les informations déjà évoquées précédemment.

Selon d’autres rumeurs antérieures, une batterie plus grande serait plus plausible qu’une baisse de capacité. Le chiffre de 4 900 mAh a déjà été mentionné, soit une amélioration par rapport à la batterie de 4 700 mAh du Galaxy S24 FE.

En comparaison avec le Galaxy S24 FE, ce nouveau modèle proposerait un processeur plus rapide et une caméra frontale améliorée. En dehors de ces points et d’une batterie plus généreuse, la majorité des caractéristiques techniques resteraient similaires.

Cela pourrait ne pas poser problème, selon le prix final. Au vu du nombre croissant de fuites concernant cet appareil, son lancement semble imminent. Une présentation en septembre ou octobre paraît désormais probable.