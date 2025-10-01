Trois nouveautés majeures arrivent bientôt sur les Samsung Galaxy

De nouvelles fonctionnalités de One UI 8.5 ont fuité

Des améliorations de l’application Appareil photo sont évoquées

Le basculement de réseau pourrait devenir plus fluide

La mise à jour majeure One UI 8 (basée sur Android 16) continue de se déployer sur les anciens modèles Galaxy, mais One UI 8.5 fait déjà parler d’elle – et de nouvelles fuites permettent d’en savoir un peu plus sur trois fonctionnalités pratiques que cette version pourrait intégrer.

Comme l’a repéré @achour_hm (via SammyGuru), l’application Appareil photo revue proposerait plusieurs préréglages vidéo directement intégrés à l’interface. Il serait ainsi possible de passer rapidement d’un style Blockbuster à un style Thriller d’un simple geste sur l’écran.

Une autre nouveauté a été découverte par @LaidBackDev_ (également via SammyGuru). Cette fois, ce sont des lignes de code évoquant la 3D, la réalité virtuelle et les contenus spatiaux dans l’application Appareil photo, ce qui laisse entrevoir de futures fonctions – peut-être l’ajout de la capture de photos et vidéos en 3D.

Les dernières générations d’iPhone permettent déjà d’enregistrer ce type de contenus spatiaux, mais leur visualisation nécessite un casque Apple Vision Pro. Samsung travaillant sur son propre casque AR/VR, cette évolution pourrait être liée à ce projet.

Connexion intelligente

When shooting videos in log format on OneUI 8.5, you now have access to multiple LUTs in the stock video editor. pic.twitter.com/bn5HamsMNpSeptember 26, 2025

Une autre fonctionnalité potentielle de One UI 8.5 a été repérée par l’équipe de SammyGuru : le système devrait permettre une transition plus fluide et automatique entre les réseaux cellulaires et les connexions Wi-Fi.

Cela passerait par deux interrupteurs nommés « Intelligent Link Assessment » et « Intelligent Network Switch », qui utiliseraient l’intelligence artificielle pour déterminer s’il faut privilégier le réseau cellulaire ou une connexion Wi-Fi disponible.

Plusieurs critères seraient pris en compte, comme la sécurité et la vitesse du réseau Wi-Fi, ou encore le fait qu’il ait déjà été utilisé auparavant. En théorie, l’expérience utilisateur devrait s’en trouver simplifiée, avec moins de manipulations manuelles à effectuer.

Toutes ces fonctionnalités restent sujettes à modification, et aucune date officielle n’a encore été annoncée pour le lancement de One UI 8.5. Cette mise à jour pourrait néanmoins être dévoilée en janvier, en même temps que les Samsung Galaxy S26 attendus.