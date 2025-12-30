Samsung prêt à dégainer le S Pen pour écraser l’iPhone Fold ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 7, sans prise en charge du S Pen

La compatibilité avec le S Pen pourrait faire son retour sur les futurs modèles pliables de Samsung

Toutefois, il est peu probable qu’elle soit intégrée au Galaxy Z Fold 8 principal

Ce choix viserait apparemment à contrer l’iPhone Fold

En consultant le test du Samsung Galaxy Z Fold 7, on constate que ce modèle pliable à ouverture horizontale ne prend pas en charge le stylet S Pen, contrairement à certains de ses prédécesseurs. Un choix que Samsung pourrait bientôt remettre en question, alors que l’iPhone Fold commence à se faire attendre.

D’après le leaker bien connu Lanzuk (relayé par Android Authority), Samsung serait actuellement en train de tester la compatibilité S Pen sur plusieurs « variantes du Galaxy Z Fold 8 », dans le but de mieux concurrencer les produits d’un certain « constructeur A » – qui désignerait Apple.

Cependant, rien n’indique que le Galaxy Z Fold 8 lui-même accueillera cette fonctionnalité. L’absence de compatibilité sur le Fold 7 s’expliquait notamment par la volonté de conserver une finesse extrême pour l’écran et l’appareil dans son ensemble. Il y a donc fort à parier que Samsung cherchera à préserver cette finesse sur le modèle suivant.

La compatibilité avec le S Pen pourrait plutôt concerner un autre appareil de la gamme Galaxy Z Fold : Samsung développerait un modèle plus large, au format 4:3 une fois déplié, qui s’alignerait sur les dimensions supposées de l’iPhone pliant.

La largeur devient la nouvelle finesse

Samsung Wide Fold 5.4"/7.6" 4:3iPhone Fold 5.35"/7.58" 4:3 pic.twitter.com/9hWLKMIym1December 24, 2025

Le leaker expérimenté @UniverseIce a partagé les tailles d’écran attendues pour ce futur pliable Samsung large, ainsi que pour l’iPhone Fold : 5,4 pouces et 7,6 pouces pour le premier, 5,35 pouces et 7,58 pouces pour le second.

En résumé, Samsung semble travailler sur un modèle pliable à ouverture horizontale distinct du Galaxy Z Fold 8, avec un ratio 4:3 pensé pour concurrencer directement l’iPhone pliant d’Apple – avec, en prime, une éventuelle compatibilité S Pen.

À noter toutefois : les dernières dimensions communiquées pour l’iPhone Fold ne correspondent pas exactement aux mesures divulguées la semaine précédente, utilisées pour créer un prototype imprimé en 3D. Une des deux sources se trompe donc, ou bien Apple a revu les proportions de son modèle.

Les deux géants partageant des fournisseurs et partenaires industriels communs, il n’est guère étonnant qu’Apple et Samsung aient une bonne idée des projets de l’autre. Cela pourrait se refléter dès 2026, avec ces deux modèles pliables en particulier.