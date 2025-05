Samsung One UI 8 : une mise à jour ambitieuse pour vos Galaxy, du téléphone à la montre

One UI 7 a fait ses débuts sur la série Galaxy S25, y compris le modèle Plus.

One UI 8 devrait apporter de nouvelles fonctionnalités à la Now Bar

La mise à jour pourrait également corriger un problème lié au Dossier Sécurisé

Des éléments visuels de One UI 8 pour montres connectées ont également fuité

Alors que One UI 7 (basé sur Android 15) commence à peine à être déployé sur les anciens modèles Galaxy, Samsung prépare déjà activement One UI 8 (sous Android 16) – avec à la clé plusieurs améliorations notables, aussi bien pour les smartphones que pour les montres connectées.

Google prévoit de lancer Android 16 très prochainement, juste avant la sortie des Pixel 10, et Samsung semble bien décidé à ne pas se laisser distancer. Selon certaines rumeurs, One UI 8 pourrait faire ses débuts en juillet, en même temps que les prochains Galaxy pliables.

Première évolution attendue : la Now Bar, ce widget dynamique de l’écran de verrouillage introduit avec One UI 7. D’après @Topraks9plus sur les réseaux sociaux (relayé par 9to5Google), la version One UI 8 de ce widget permettra d’afficher les appels téléphoniques ainsi que les modes "ne pas déranger".

Deux ajouts bienvenus. Pour l’instant, la Now Bar peut afficher des données en direct d’applications comme Samsung Health ou Google Maps, mais plus les informations disponibles sur l’écran de verrouillage sont nombreuses, mieux c’est.

Téléphones et montres

Des mises à jour sont également prévues pour la Galaxy Watch 7 (Image credit: Samsung)

Par ailleurs, un message de @DevOfIpos (via Android Authority) indique que le Dossier Sécurisé de One UI 8 s’appuiera sur la fonction Espace Privé introduite dans Android 15. Il s’agirait d’un petit changement, mais qui pourrait corriger l’un des rares défauts de confidentialité du Dossier Sécurisé.

Actuellement, les applications et fichiers contenus dans cet espace peuvent être exposés dans certaines situations. Samsung n’a jamais reconnu officiellement ce souci, mais tout laisse penser qu’une correction est en cours.

Toujours selon @DevOfIpos (cette fois relayé par SamMobile), des visuels de One UI 8 Watch ont également fuité. Ils dévoilent de nouveaux sons système, des icônes d’application retravaillées, et plusieurs indices laissant penser que Gemini pourrait bientôt faire son apparition sur les montres Galaxy.

À noter que Samsung n’a pas encore mis à jour ses montres connectées vers One UI 7. Il semble désormais presque certain que les modèles comme la Galaxy Watch 7 passeront directement à One UI 8. D’autres fuites sont à prévoir dans les prochaines semaines, avant, espérons-le, une communication officielle.