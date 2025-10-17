Samsung met fin à la gamme Galaxy Edge plus tôt que prévu

Samsung ne sortirait pas le Galaxy S26 Edge en raison des mauvaises ventes du S25 Edge

Un Galaxy S26 Plus pourrait voir le jour à la place, mais Samsung n'aurait plus beaucoup de temps pour le développer

La marque prévoirait également d’arrêter la production du Samsung Galaxy S25 Edge

Des rumeurs circulent depuis quelque temps sur les ventes décevantes du Samsung Galaxy S25 Edge, mais la situation pourrait être encore plus critique que prévu : Samsung aurait décidé d’abandonner complètement cette gamme.

D’après un article publié sur News Pim (relayé par @Jukanlosreve), Samsung ne sortirait pas le Galaxy S26 Edge. À la place, le constructeur proposerait un Galaxy S26 Plus aux côtés des modèles Galaxy S26 (potentiellement renommé S26 Pro) et Galaxy S26 Ultra.

Par ailleurs, la production du Galaxy S25 Edge aurait été arrêtée. Une fois les derniers stocks écoulés, il pourrait donc devenir introuvable.

Une rumeur crédible

Certes, ces informations sont à prendre avec des pincettes, mais elles semblent plausibles. Le site affirme avoir échangé avec un représentant de Samsung, qui aurait déclaré : « Il est difficile de dire si la gamme slim reviendra un jour, mais cela semble compromis pour l’instant », ajoutant : « On peut considérer qu’elle a pratiquement disparu ».

Il n’est d’ailleurs pas étonnant d’apprendre que le Galaxy S25 Edge se vend mal. Ce modèle est à certains égards moins performant que le Galaxy S25 standard — avec une batterie plus petite et moins de capteurs photo — tout en étant plus cher, uniquement parce qu’il est plus fin de 1,4 mm.

L'iPhone Air ne semble pas non plus être un succès commercial. (Image credit: Jacob Krol/Future)

Le modèle iPhone Air d’Apple, dont le concept est similaire, ne rencontrerait lui non plus qu’un succès limité. Le marché des smartphones ultra-fins semble donc restreint, surtout lorsque finesse rime avec sacrifices techniques et hausse des prix.

Cela dit, le développement du Galaxy S26 Edge serait déjà terminé, et il resterait peu de temps à Samsung pour concevoir un Galaxy S26 Plus à la place, la série S26 étant attendue pour le début de l’année prochaine.

Il ne faut donc pas exclure totalement un éventuel lancement du Galaxy S26 Edge. Et si l’annulation est bien confirmée, il ne serait pas surprenant de voir seulement deux modèles sortir dans la gamme S26, malgré les affirmations selon lesquelles une version Plus serait prévue.