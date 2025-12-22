Samsung lâche Qualcomm ? Le Z Flip 8 pourrait bien marquer une rupture historique

Le Galaxy Z Flip 8 pourrait embarquer la puce Exynos 2600

Le Galaxy Z Flip 7 est, lui, propulsé par l’Exynos 2500

Sa sortie est attendue aux alentours de la mi‑2026

Un simple coup d'œil à la sélection des meilleurs smartphones pliables suffit à constater la place dominante de Samsung. Et une nouvelle fuite pourrait bien offrir un aperçu prometteur de ce que réserve le prochain modèle pliable de la marque, attendu pour le milieu de l’année prochaine.

Ce modèle, c’est le Samsung Galaxy Z Flip 8. Selon le média sud-coréen The Bell, relayé par 9to5Google, l’appareil serait équipé du tout nouveau processeur Exynos 2600, fraîchement officialisé.

Si cela se confirme, le téléphone suivrait la même logique que son prédécesseur, le Galaxy Z Flip 7, qui intégrait exclusivement la puce Exynos 2500. À l’inverse, tous les modèles Galaxy S25 lancés plus tôt dans l’année – ainsi que le Galaxy Z Fold 7 – étaient dotés de processeurs Qualcomm Snapdragon.

Le choix de l’Exynos permettrait à Samsung de réaliser des économies. La puce Exynos 2600 est la toute première gravée en 2 nanomètres pour un smartphone, ce qui garantit une densité de transistors accrue, de meilleures performances, et une meilleure efficacité énergétique. Les capacités graphiques et l’IA ont également été améliorées par rapport à la génération précédente.

La question Exynos

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 (Image credit: Philip Berne / Future)

Chaque année soulève la même interrogation : combien de modèles seront équipés de processeurs Exynos ? Les puces Snapdragon, également utilisées par Samsung, sont plus coûteuses à l’achat, mais souvent jugées supérieures en termes de performances — même si cela varie selon les générations.

L’année dernière, des rumeurs ont circulé sur des difficultés de production de l’Exynos 2500, expliquant sa présence limitée jusqu’à l’arrivée du Galaxy Z Flip 7 en juillet 2025. Cette même puce avait également été intégrée au Galaxy Z Flip 7 FE, une version plus abordable lancée en parallèle.

Sur le papier, l’Exynos 2600 s’annonce comme une puce très prometteuse, et son intégration devrait être plus répandue que celle de son prédécesseur. Certaines sources évoquent notamment sa présence dans le Galaxy S26+, du moins dans certaines régions.

Par ailleurs, les rumeurs suggèrent que la série Galaxy S26 pourrait sortir plus tardivement que les Galaxy S25, ce qui laisse penser qu’il faudra patienter un peu plus longtemps avant de connaître les choix définitifs de Samsung — des annonces officielles qui ne manqueront pas d’être relayées dès qu’elles seront confirmées.