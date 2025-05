Samsung Galaxy Z Fold 7 : ce que l’on sait sur sa date de sortie

Il y a de fortes chances pour que le Samsung Galaxy Z Fold 7 devienne le meilleur smartphone pliable de l’année. D’après les fuites, ce successeur du Galaxy Z Fold 6 représenterait une avancée majeure.

Ce modèle s’adresse donc à celles et ceux qui s’intéressent sérieusement aux pliables – et qui disposent d’un budget conséquent. S’il n’est pas encore disponible, sa sortie semble imminente, et plusieurs indices permettent déjà d’estimer le calendrier.

Voici donc les prévisions concernant la date d’annonce du Samsung Galaxy Z Fold 7, l’ouverture des précommandes et les premières livraisons, basées sur les rumeurs, les fuites et le calendrier habituel de Samsung.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Le pari le plus crédible concernant la date d’annonce du Samsung Galaxy Z Fold 7 se situe autour du 2 ou du 9 juillet.

Pourquoi ces deux dates ? Les précédents modèles ont tous été dévoilés en juillet, ce qui en fait le mois le plus probable. De plus, selon le site sud-coréen The JoongAng, le lancement serait prévu pour le début du mois, probablement dans les deux premières semaines.

En tenant compte du fait que Samsung présente habituellement ses Galaxy Z Fold un mercredi, seules deux dates ressortent : le 2 ou le 9 juillet.

Certes, The JoongAng peut se tromper, mais le Galaxy Z Fold 6 a été officialisé le 10 juillet l’an dernier, et Samsung a tendance à avancer ses annonces d’année en année. Si cette tendance se confirme, une présentation début juillet semble tout à fait plausible.

Un lancement plus tardif dans le mois ou un autre jour de la semaine reste possible, mais tout semble pour l’instant pointer vers ce créneau. D’autant plus que le Galaxy Z Fold 7 serait entré en production de masse en mai, ce qui laisse supposer une arrivée pour juillet ou à proximité.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Il est également possible d’anticiper la date d’ouverture des précommandes du Galaxy Z Fold 7, qui pourrait tomber, là encore, le 2 ou le 9 juillet.

La raison est simple : Samsung ouvre généralement les précommandes le jour même de l’annonce de ses nouveaux produits. Cela a été le cas pour les Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 et Galaxy S25.

Sauf changement de stratégie de dernière minute, cette logique devrait rester valable. En réalité, si ces prévisions se révèlent fausses, ce serait probablement à cause d’une erreur sur la date de l’annonce, car les précommandes suivent presque toujours immédiatement.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

C’est la date de livraison qui reste la plus difficile à prévoir, car elle dépend à la fois de la date d’annonce et d’un calendrier logistique plus variable.

Il existe toutefois une tendance : les précédents modèles Galaxy Z Fold, ainsi que de nombreux autres appareils Samsung, sont généralement expédiés environ deux semaines après leur présentation. Cette période varie toutefois légèrement, entre 12 et 16 jours.

Si le Galaxy Z Fold 7 est annoncé le 2 juillet, les premières livraisons pourraient avoir lieu autour du 16 juillet, avec une marge de un à deux jours. En cas d’annonce le 9 juillet, les expéditions commenceraient probablement autour du 23 juillet.

