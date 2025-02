Samsung Galaxy S25 Edge : une fuite révèle comment ce smartphone ultra-fin resterait au frais

Une nouvelle fuite concernant le Galaxy S25 Edge laisse entrevoir la technologie de refroidissement qu'il pourrait utiliser

Il pourrait être équipé d'une chambre à vapeur spéciale pour maintenir ses performances

Le téléphone devrait être commercialisé en avril

Jusqu'à présent, le Samsung Galaxy S25 Edge ne s'est laissé entrevoir qu'à travers de brèves fuites. L'existence du smartphone est confirmée, mais les détails restent rares. Une nouvelle fuite dévoile cependant une technologie de refroidissement que Samsung pourrait avoir intégrée à ce modèle ultra-fin.

D'après le leaker bien connu @PandaFlashPro (via Wccftech), le Galaxy S25 Edge serait équipé d'une chambre à vapeur plus fine que celle du Galaxy S25 standard, mais de taille plus importante.

Les chambres à vapeur fonctionnent en utilisant de petites quantités de liquide pour dissiper plus rapidement la chaleur du processeur principal. Cela permet au téléphone de fonctionner plus vite et de manière plus fiable, évitant ainsi les ralentissements ou les plantages liés à une surchauffe.

Un bon système de refroidissement sera indispensable, car le Galaxy S25 Edge devrait afficher une épaisseur d'un peu plus de 6 mm. L'espace réduit autour des composants critiques pourrait entraîner un risque de surchauffe sans une gestion thermique efficace.

Les rumeurs jusqu'à présent

"Confirmed" Yes! The S25 Edge Cooling System is Thinner than S25 but Bigger than the S25. https://t.co/1teM1sj4MBFebruary 24, 2025

De nombreuses informations ont déjà fuité sur le Samsung Galaxy S25 Edge, bien que la marque reste discrète sur ses caractéristiques et la date de lancement prévue. Selon certaines sources, il pourrait être commercialisé à l’échelle mondiale en avril.

Il y a quelques jours, une vidéo de prise en main du Samsung Galaxy S25 Edge a fuité, offrant un premier aperçu plus détaillé de son design. Elle a également révélé certaines spécifications, dont un processeur Snapdragon 8 Elite et 12 Go de RAM.

Le Galaxy S25 Edge pourrait aussi se démarquer par des performances photo supérieures à celles du Galaxy S25 standard. Selon les rumeurs, il embarquerait le même capteur principal de 200 MP que le Galaxy S25 Ultra.

D’après notre test du Samsung Galaxy S25 Ultra, la série S25 s’est déjà montrée convaincante, et le Galaxy S25 Edge promet d’aller encore plus loin. Dès que Samsung aura officialisé son lancement, toutes les informations seront mises à jour.