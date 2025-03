Samsung Galaxy S25 Edge : une date de lancement potentielle enfin révélée

De nouvelles rumeurs suggèrent que le Galaxy S25 Edge pourrait être présenté le 16 avril

Le téléphone pourrait apparemment être mis en vente en mai

Une nouvelle ère de téléphones ultraminces s'ouvre à nous

Le 22 janvier dernier, Samsung a dévoilé trois modèles de Galaxy S25, mais le Galaxy S25 Edge n'a eu droit qu'à une brève apparition. Désormais, la date de lancement de ce quatrième modèle semble se préciser.

D'après le média sud-coréen Seoul Economic Daily (relayé par @Jukanlosreve), le Galaxy S25 Edge sera officiellement présenté le mercredi 16 avril, avant une mise en vente prévue pour mai. Une date à noter dans les agendas, calendriers ou assistants numériques.

Quelques détails supplémentaires émergent du rapport : le smartphone serait proposé en bleu clair, noir et argent, avec une épaisseur d’environ 6,4 mm, contre 7,2 mm pour le Galaxy S25 standard.

Le tarif devrait être positionné en milieu de gamme, selon la même source. Comme évoqué précédemment, le Galaxy S25 Edge embarquerait le capteur photo principal de 200 MP déjà présent sur le Samsung Galaxy S25 Ultra.

Un choix limité

L'Oppo Find N5 ultra-mince (Image credit: Jamie Richards / Future)

Difficile de ne pas faire le lien avec les rumeurs concernant l’iPhone 17 Air, attendu plus tard cette année. Les smartphones ultra-fins pourraient bien ouvrir une nouvelle ère d’innovation, si d’autres constructeurs suivent la tendance.

Les fuites précédentes évoquaient une épaisseur de 6,3 mm pour l’iPhone 17 Air, ce qui en ferait un modèle encore plus fin que le Galaxy S25 Edge. Reste à voir si ces informations se confirmeront lors des annonces officielles.

La concurrence avec Apple est d’ailleurs explicitement mentionnée dans ce nouveau rapport du Seoul Economic Daily. Samsung chercherait à prendre une longueur d'avance sur son rival en captant des parts de marché avant l’arrivée des iPhone 2025.

Dans le même temps, un autre record vient d’être battu avec le smartphone pliable le plus fin jamais conçu, affichant seulement 4,21 mm d’épaisseur. Plus d’infos dans notre test de l’Oppo Find N5. Malheureusement, ce modèle ne sera pas disponible dans de nombreux pays, contrairement aux prochains Samsung et Apple.