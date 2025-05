Samsung Galaxy S25 Edge : 5 raisons pour lesquelles il fait sensation

Le Samsung Galaxy S25 Edge est enfin arrivé. Le smartphone ultra-fin, dévoilé en avant-première lors du Galaxy Unpacked en janvier, a été officiellement présenté dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Samsung.

Le Galaxy S25 Edge rejoint ainsi les Galaxy S25, Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra au sein de la gamme S25. Il s’annonce déjà comme l’un des smartphones Android les plus séduisants du marché, rien que pour son design.

Toutes les réactions à cette annonce sont à retrouver dans le live dédié au Samsung Galaxy S25 Edge, mais voici déjà les cinq points essentiels à retenir : de ses caractéristiques techniques à sa robustesse.

Surprise ! Il est super mince

Image 1 of 3 Le Galaxy S25 Edge ne mesure que 5,8 mm à son point le plus fin (Image credit: Future) (Image credit: Future) Le Galaxy S25 Edge (à gauche) et le Galaxy S25 Ultra (à droite) (Image credit: Future)

Le nom et les maquettes officielles dévoilées lors de l’Unpacked et du Mobile World Congress laissaient peu de doutes : le Edge allait être particulièrement fin. C’est désormais confirmé.

Le Galaxy S25 Edge affiche seulement 5,8 mm d’épaisseur au point le plus mince, devenant ainsi le smartphone Galaxy S le plus fin jamais conçu. À titre de comparaison, le Galaxy S25 classique mesure 7,2 mm et le S25 Ultra atteint 8,2 mm. Le Edge se démarque donc clairement en matière de design.

Autre prouesse : son poids. Le S25 Edge ne pèse que 163 g, soit quasiment le même poids que le Galaxy S25 classique, mais avec un écran AMOLED de 6,7 pouces, identique à celui du Galaxy S25 Plus. Pourtant, il reste 14 % plus léger et 21 % plus fin que ce dernier.

Il ne lésine pas sur la durabilité

Le Galaxy S25 Edge est fabriqué en titane et en Corning Gorilla Glass Ceramic 2 (Image credit: Future)

Un smartphone plus fin est souvent synonyme de fragilité. Mais Samsung a doté le S25 Edge de solides atouts en matière de robustesse.

Comme le S25 Ultra, il bénéficie d’un châssis en titane. À la différence des autres modèles Galaxy S25, le Edge est protégé à l’arrière par du Corning Gorilla Glass Ceramic 2 (au lieu du Victus 2), une technologie proche du Ceramic Shield d’Apple avec des cristaux de céramique intégrés dans le verre pour renforcer la résistance aux rayures et aux chocs.

Même si son poids et sa finesse n’en font pas forcément le plus résistant de la gamme, le S25 Edge devrait offrir une protection comparable aux autres modèles.

Côté étanchéité, le smartphone affiche une certification IP68 et se décline en trois coloris inspirés du titane : Titanium Icyblue, Titanium Silver et Titanium Jetblack.

Compromis sur l'appareil photo

Le Galaxy S25 Edge est doté d'un objectif large de 200 Mpx et d'un objectif ultra-large de 12 Mpx à l'arrière. (Image credit: Future)

Pour la photo, le S25 Edge embarque un capteur principal de 200 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et une caméra frontale de 12 Mpx.

Petit bémol : il ne dispose pas de téléobjectif, contrairement aux autres modèles S25. Toutefois, le capteur principal, identique à celui du S25 Ultra, permet tout de même un zoom optique x2 par recadrage et offre d’excellentes performances en basse lumière.

Le S25 Edge propose également l’enregistrement vidéo en 8K. Le moteur ProVisual, boosté par l’intelligence artificielle de Samsung, améliore la qualité des images, optimise le zoom et ajoute des options avancées de retouche photo.

La même puissance

Le Galaxy S25 Edge (à gauche) utilise le même chipset que le Galaxy S25 Ultra (à droite). (Image credit: Future)

Le Galaxy S25 Edge partage la même configuration technique que les autres modèles de la gamme S25. Il embarque une version spécifique du puissant processeur Snapdragon 8 Elite, 12 Go de RAM et l’ensemble des outils Galaxy AI.

Parmi eux : Audio Eraser, Generative Edit ou encore Now Brief, tous disponibles dès le premier démarrage.

Comme attendu, Samsung s’engage à offrir sept ans de mises à jour logicielles et de sécurité sur le Galaxy S25 Edge, une promesse inédite sur le marché.

Une autonomie d'une journée entière ?

Le port USB-C du Samsung Galaxy S25 Edge (Image credit: Future)

La grande question concernait l’impact de cette finesse sur l’autonomie. Difficile encore de se prononcer.

Le Galaxy S25 Edge est équipé d’une batterie de 3 900 mAh, soit une capacité équivalente à celle du Galaxy S25 classique, qui avait offert une autonomie largement suffisante lors des tests. Reste à voir si cela sera le cas avec un écran plus grand de 6,7 pouces.

Samsung promet malgré tout une autonomie d’une journée entière pour son nouveau flagship ultra-fin. La réponse viendra avec les essais complets.

Pour la recharge, aucun compromis : 25 W en filaire, 15 W en sans-fil et 7,5 W en recharge inversée. Des spécifications identiques à celles des Galaxy S25 et S25 Plus.

