Samsung déploie One UI 8.5 sur de nouveaux smartphones Galaxy, avec une nouveauté qui rappelle franchement AirDrop

One UI 8.5 commence à arriver sur quatre autres smartphones Samsung

Cela concerne notamment les Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy A56 et Galaxy A36

La mise à jour apporte la prise en charge d’AirDrop dans Quick Share, entre autres nouveautés

Le déploiement de One UI 8.5 se poursuit. Après son lancement sur la série Samsung Galaxy S25 et quelques autres modèles le 6 mai, la mise à jour arrive désormais sur quatre autres smartphones Samsung.

Ces modèles, repérés par SamMobile dans plusieurs articles, incluent le Samsung Galaxy Z Fold 5, le Samsung Galaxy Z Flip 5, le Samsung Galaxy A56 et le Samsung Galaxy A36. Cette version logicielle était déjà arrivée sur des smartphones pliants Samsung plus récents, mais c’est la première fois qu’elle apparaît sur des modèles Galaxy A.

Pour l’instant, la mise à jour One UI 8.5 n’est toutefois disponible que sur ces smartphones en Corée du Sud. Mais, au vu des habitudes de Samsung, d’autres pays devraient probablement y avoir droit dans les prochains jours. Mieux vaut donc surveiller son appareil si l’un de ces modèles est concerné.

Une notification devrait normalement apparaître lorsque la mise à jour sera disponible, mais il est aussi possible de vérifier manuellement depuis Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

AirDrop et plus

Le Samsung Galaxy A56 fait partie des téléphones qui recevront One UI 8.5 (Image credit: Future)

One UI 8.5 apporte de nombreuses nouvelles fonctions et améliorations, même si elles ne seront pas forcément toutes disponibles sur tous les smartphones.

La principale nouveauté reste sans doute la prise en charge d’AirDrop via Quick Share. Mais la mise à jour améliore aussi Quick Share plus largement, ainsi que Photo Assist. Elle ajoute également un mode économie d’énergie plus efficace, des améliorations de sécurité et quelques ajustements pour les applications Météo, Mes fichiers et d’autres services.

Il s’agit donc d’une mise à jour qui mérite d’être téléchargée dès qu’elle devient disponible. Et si l’un des quatre smartphones cités plus haut est concerné, elle devrait arriver très bientôt.