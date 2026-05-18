One UI 9 débarque sur les Galaxy S26, avec 5 nouveautés majeures déjà visibles

Samsung déploie la première bêta de One UI 9

Il s’agit de la version maison d’Android 17

Elle arrive d’abord sur la série Galaxy S26 et apporte des améliorations à Samsung Notes, Contacts, au Quick Panel, à la sécurité et à l’accessibilité

Samsung vient à peine de commencer le déploiement large de One UI 8.5, mais une version bêta de One UI 9 est déjà disponible. Elle pourra être installée sur les Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Plus et Samsung Galaxy S26 Ultra.

Cette bêta repose sur la prochaine mise à jour Android 17 de Google. La première version bêta apporte des améliorations à cinq applications et fonctionnalités, dont Samsung Notes, qui gagne une plus grande variété de styles de traits au stylet, ainsi que des rubans décoratifs.

L’application Contacts profite elle aussi d’une amélioration. Elle propose désormais un accès direct à Creative Studio, afin de créer des cartes de profil personnalisées sans changer d’application.

Le Quick Panel devient également plus personnalisable, puisqu’il est maintenant possible d’ajuster séparément les panneaux de luminosité, de son et de lecteur multimédia, avec davantage d’options de taille.

Des améliorations pour la sécurité et l’accessibilité

(Image credit: Samsung)

One UI 9 apporte aussi des améliorations de sécurité. Si une application à haut risque est détectée, une alerte s’affiche et son installation ou son ouverture est bloquée.

Enfin, One UI 9 inclut également plusieurs améliorations d’accessibilité. On retrouve notamment une vitesse réglable pour les touches de souris, qui permet un contrôle plus fluide du curseur, une nouvelle fonction Text Spotlight, capable d’afficher le texte sélectionné en plus grand ou de façon plus lisible dans une fenêtre flottante, ainsi qu’un package TalkBack unifié, qui regroupe plusieurs fonctions d’accessibilité auparavant proposées séparément par Samsung et Google.

Pour essayer la bêta, il suffit de rejoindre le programme bêta via l’application Samsung Members. Elle ne sera toutefois pas forcément disponible partout immédiatement. Samsung indique simplement que son déploiement commence cette semaine dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Inde, la Corée du Sud et la Pologne. Mieux vaut donc surveiller son arrivée avec un téléphone de la série Galaxy S26.

Et pour découvrir les dernières nouveautés d’Android 17, retrouvez notre sélection des meilleures fonctionnalités annoncées lors de l’événement Android Show de Google.