One UI 9 se dévoile en avance : ce que Samsung prépare pour le Galaxy S26 Ultra

La mise à jour One UI 9 est en cours de développement pour le Galaxy S26 Ultra

La première version de One UI 9 est apparue

Des captures d’écran du logiciel sont également disponibles

Un lancement est attendu plus tard en 2026

Le déploiement à grande échelle de One UI 8.5, qui a fait ses débuts sur les Samsung Galaxy S26 (présentés fin février), n’a pas encore eu lieu. Pourtant, le développement de One UI 9 semble déjà bien avancé : la toute première version de la mise à jour vient en effet d’apparaître.

Comme le rapporte le leaker Tarun Vats, une version officielle de One UI 9 est désormais présente sur les serveurs de Samsung — et l’équipe de SamMobile est parvenue à l’installer et à la faire fonctionner sur un smartphone. Il s’agit d’une étape importante dans le développement de toute mise à jour Android, et cela mérite d’être souligné.

La même source indique que le calendrier de développement devrait suivre le même rythme que l’an dernier avec One UI 8 (basé sur Android 16). Après plusieurs mois de phase bêta, cette version avait été lancée en juillet 2025 avec les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7.

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Les anciens modèles ont commencé à recevoir One UI 8 à partir de septembre 2025, ce qui laisse penser qu’un calendrier similaire pourrait s’appliquer en 2026. Un programme bêta pour One UI 9 pourrait donc ouvrir prochainement, même s’il faudra sans doute disposer d’un modèle Samsung récent pour y accéder.

Voici ce qui vous attend

BREAKING The first internal One UI 9 test build for the Galaxy S26 Series has been spotted on the server today. 👀Build Version:S948BXXU1BZC5/S948BOXM1BZC5/ S948BXXU1BZC5Samsung has officially started One UI 9 development,following same timeline as last year.Repost 🔄 pic.twitter.com/1DyxBLb2X4March 16, 2026

À ce stade précoce, les captures d’écran partagées par SamMobile ne révèlent que peu de changements. Toutefois, One UI 9 reposera sur Android 17, ce qui permet d’anticiper certaines évolutions à venir dans cette mise à jour majeure.

Android 17 est déjà en phase bêta sur les smartphones Pixel, et plusieurs améliorations intéressantes sont prévues : une meilleure prise en charge des widgets sur l’écran de verrouillage et une gestion plus flexible des fenêtres d’applications, par exemple, ainsi que des optimisations pour les formats d’écran moins conventionnels.

Il semble également qu’Android 17 adoptera un ajustement des notifications inspiré d’iOS : un balayage vers le bas depuis le coin supérieur gauche afficherait les notifications, tandis qu’un balayage depuis le coin supérieur droit donnerait accès aux Réglages rapides.

D’autres nouveautés pourraient encore être annoncées pour Android 17 avant sa présentation officielle lors de la Google I/O 2026 en mai, à mesure que le programme bêta se poursuit. Comme à son habitude, Samsung ajoutera ses propres ajustements et améliorations à la base logicielle de Google.