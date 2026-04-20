Les smartphones compacts, c’est fini ? Samsung s’explique et avance une alternative

Un dirigeant de Samsung a récemment participé à un AMA sur Reddit, au cours duquel il a expliqué pourquoi l’entreprise a cessé de produire des smartphones compacts

Sa « réponse honnête » est que la plupart des utilisateurs se servent de leur téléphone d’une manière qui bénéficie d’écrans plus grands

Mais pour les amateurs de petits formats, il a suggéré la gamme Samsung Galaxy Z Flip

Il fut un temps où l’on trouvait de nombreux smartphones compacts chez des marques comme Apple, Sony, Asus et — oui — Samsung, mais ils sont aujourd’hui devenus rares. Samsung a désormais expliqué pourquoi l’entreprise a largement cessé d’en produire.

Lors d’un AMA sur Reddit, Annika Bizon, vice-présidente Produit et Marketing pour la division Mobile Experience chez Samsung Electronics UK et Ireland, a été interrogée sur l’absence de petits smartphones au catalogue. Elle a affirmé que la « réponse honnête » tient à l’usage majoritaire des consommateurs.

Elle a expliqué que « de nos jours, les gens utilisent leur téléphone pour travailler, pour le streaming, pour jouer, pour créer du contenu… et toutes ces activités bénéficient d’écrans plus grands. » Toutefois, Bizon a également formulé une suggestion : « si le format compact est votre priorité, la gamme Galaxy Z Flip mérite d’être examinée. Elle tient réellement dans la poche une fois pliée, tout en offrant un écran de taille standard lorsque vous en avez besoin. »

L’argument se tient : les smartphones pliables à clapet comme le Samsung Galaxy Z Flip 7 et le Galaxy Z Flip 7 FE sont effectivement très compacts lorsqu’ils sont fermés. Ils restent assez épais, mais leurs dimensions globales permettent de les glisser facilement dans une petite poche ou un sac de taille réduite.

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 est compact une fois replié (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Une solution partielle

Ainsi, si la principale raison de vouloir un petit smartphone concerne le rangement ou le transport facile, les modèles pliables à clapet peuvent convenir. Leurs écrans externes permettent également d’effectuer certaines actions sans avoir à les déplier systématiquement.

Cela dit, pour profiter de toutes les fonctionnalités, il reste nécessaire de les ouvrir, ce qui revient alors à utiliser un smartphone aux dimensions plus classiques. Si la préférence pour un petit téléphone tient avant tout à la présence d’un petit écran ou à la possibilité de l’utiliser aisément d’une seule main, la gamme Samsung Galaxy Z Flip se révèle moins adaptée.

Les Galaxy Z Flip 7 et Z Flip 7 FE ne constituent donc pas une solution parfaite, mais dans l’ensemble, les pliables à clapet représentent l’alternative la plus proche d’un véritable smartphone compact. Il semble d’ailleurs qu’ils resteront, pour l’avenir prévisible, la seule option de petit format proposée par Samsung et par d’autres marques.