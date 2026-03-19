Samsung abandonne déjà son Galaxy Z TriFold et personne n’est vraiment surpris

Samsung réduit déjà les ventes de son Galaxy Z TriFold

Les ventes devraient d’abord cesser en Corée du Sud, puis aux États-Unis

En Europe, l’appareil n’a finalement jamais été commercialisé

Certains utilisateurs se disent frustrés par cette décision, tandis que d’autres s’y attendaient

Après une durée de vie de seulement trois mois sur le marché, Samsung aurait commencé à réduire les ventes de son smartphone Galaxy Z TriFold. Ceux qui espéraient en acquérir un cette année pourraient déjà avoir manqué l’occasion.

Les premières informations concernant un retrait du Galaxy Z TriFold proviennent du site sud-coréen Donga, qui indique que Samsung mettrait fin à toutes les ventes de l’appareil en Corée du Sud après un dernier réassort cette semaine. Les ventes devraient ensuite cesser aux États-Unis une fois les stocks restants écoulés.

Selon un porte-parole cité par Bloomberg, l’entreprise mettrait un terme à la commercialisation du Galaxy Z TriFold aux États-Unis après l’épuisement des stocks restants.

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Dans une déclaration, Samsung a précisé : « Le Galaxy Z TriFold a été lancé comme un appareil ultra-premium en quantités limitées. En Corée, la forte demande des consommateurs a entraîné l’épuisement de tous les exemplaires disponibles. Les clients d’autres pays ont encore la possibilité d’acheter l’appareil. »

Lorsque Samsung a dévoilé son smartphone à trois volets à 2 899 dollars fin 2025, le succès avait été immédiat grâce à son système de pliage révolutionnaire à trois écrans.

Du côté des marchés européens comme la France, Samsung n’a jamais proposé le Galaxy Z TriFold à la vente. À l’origine, la sortie du modèle était limitée à certains marchés stratégiques (Corée, Chine, Singapour, Émirats arabes unis et États-Unis), et la branche française n’a jamais affiché de disponibilité officielle sur le continent européen.

Même si le Galaxy Z TriFold s’est vendu très rapidement dans les pays où il était disponible, cela s’explique en partie par des quantités limitées (quelques milliers d’unités). Samsung n’avait pas prévu de lancer cet appareil en production de masse.

L’objectif affiché de Samsung avec le Galaxy Z TriFold semblait avant tout être de démontrer son niveau d’innovation, plutôt que de proposer un appareil destiné au grand public. Cela peut sembler logique, étant donné que la plupart des utilisateurs ne souhaitent pas transporter quotidiennement un appareil aussi volumineux qu’un smartphone-tablette de 10 pouces.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Les coûts de production très élevés, notamment pour des composants comme la DRAM et la mémoire flash NAND, rendaient difficile la réalisation de bénéfices si l’appareil avait été destiné au marché grand public.

Malgré l’issue attendue, certains utilisateurs sont déçus par la décision de Samsung d’abandonner l’un de ses appareils les plus intéressants. Cette frustration tient en grande partie à la disponibilité extrêmement limitée du produit, de nombreux clients affirmant ne jamais avoir eu la possibilité d’en acheter un.

À l’inverse, une partie des utilisateurs défend cette décision, considérant que le Galaxy Z TriFold n’était jamais censé être un membre permanent de la famille Galaxy et que sa vocation expérimentale justifiait cette stratégie.

Que penser de la décision de Samsung de mettre fin à la vente du Galaxy Z TriFold ? S’agit-il d’une déception, ou d’une évolution attendue dans l’univers des smartphones pliables ?