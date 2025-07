Une série de nouvelles fonctions de sécurité a été déployée avec One UI 7

Samsung recommande vivement de les activer

Elles permettent de protéger les données en cas de vol du téléphone

Samsung met en avant certaines fonctions antivol récemment intégrées à One UI 7 (basée sur Android 15), au point de publier un communiqué de presse encourageant clairement les utilisateurs à activer ces nouveautés.

« Samsung appelle les utilisateurs Galaxy à activer les dernières fonctions antivol désormais disponibles sur leurs appareils », indique la note (relayée par Android Authority). « Ces mises à jour illustrent l’engagement de Samsung à offrir une protection plus intelligente et plus robuste – pour aider chacun à sécuriser ses données et garder le contrôle, même dans les situations à risque. »

Cinq fonctionnalités sont mises en avant, bien qu’elles ne soient pas toutes inédites. La première, Verrouillage en cas de vol, utilise les capteurs du téléphone pour détecter une tentative d’arrachage, et verrouille automatiquement l’écran.

On retrouve aussi le Verrouillage hors ligne, qui verrouille l’appareil après une période prolongée sans connexion, ainsi que le Verrouillage à distance – une option permettant de verrouiller le téléphone depuis un autre appareil en cas de perte ou de vol.

Où trouver ces fonctionnalités

Vous trouverez ces fonctionnalités dans la section Sécurité et confidentialité des paramètres. (Image credit: Future)

One UI 7 de Samsung intègre également la Vérification d’identité, qui impose une authentification biométrique pour toute modification des paramètres de sécurité, ainsi que le Délai de sécurité : une période d’attente d’une heure est alors imposée si les données biométriques sont réinitialisées sur le téléphone.

En cas de vol, ce délai permet de gagner un temps précieux pour verrouiller l’appareil à distance et engager les actions nécessaires, avant que l’agresseur ne puisse contourner la sécurité.

Toutes ces options peuvent être activées dans le panneau Paramètres de One UI 7 : sélectionner Sécurité et confidentialité > Protection de l’appareil perdu permet d’accéder à l’enregistrement sur le service Find My Mobile (pour verrouillage à distance) ainsi qu’à la gestion des autres fonctionnalités de sécurité mises en avant par Samsung.

À noter que ces fonctions ne sont pas réservées aux appareils Samsung : des options similaires, comme le verrouillage en cas de vol, sont également proposées sur d’autres téléphones équipés d’Android 15, y compris les modèles Pixel les plus récents.