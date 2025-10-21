Pas de Galaxy S26 avant mars ? Samsung semble hésiter

De droite à gauche, le S25, le S25 Plus et le S25 Ultra.

Samsung pourrait finalement conserver son habituelle nomenclature en « S »

Il a également été rapporté que le lancement du S26 Edge pourrait ne pas avoir lieu

Les nouveaux modèles pourraient arriver plus tard que prévu, possiblement en mars

Le développement du Galaxy S26 ne semble pas se dérouler aussi sereinement que Samsung l’aurait souhaité : cette semaine, des rumeurs évoquent l’annulation du Galaxy S26 Edge, mais aussi un possible retard de lancement et une révision des noms de modèles.

Premier point : le changement de nom. Plusieurs fuites antérieures laissaient penser que le modèle de base de cette gamme serait baptisé Galaxy S26 Pro – une façon probable de rendre l’appareil plus attractif, et de se rapprocher de la stratégie d’Apple avec sa gamme iPhone. Mais cette idée semble désormais abandonnée.

D’après des sources relayées par SamMobile, l’entrée de gamme portera simplement le nom de Samsung Galaxy S26, dans la continuité du Galaxy S25. Et si la variante Edge venait à être supprimée, la gamme se composerait donc uniquement des versions classique, Plus et Ultra.

Des doutes subsistaient d’ailleurs sur la pertinence de donner au modèle standard une étiquette « Pro », même si ce dernier reste un appareil haut de gamme dans l’absolu. Cela aurait conduit à une comparaison directe avec l’iPhone 17 Pro, ce que Samsung semble vouloir éviter.

Une attente prolongée

Le Samsung Galaxy S25 Edge pourrait être le premier et le dernier de son genre. (Image credit: Philip Berne / Future)

Deuxième rumeur : la période de lancement. Selon TechManiacs (relayé par GSMArena), les hésitations autour du nom des modèles, et possiblement l’arrêt de production du Galaxy S26 Edge, entraîneraient un report des annonces jusqu’en mars.

Il faut remonter à quelques années, avec le Galaxy S23, pour retrouver un lancement aussi tardif dans la série S. Même à ce moment-là, la présentation avait eu lieu tout début février.

Un décalage qui ne devrait pas faire plaisir à Samsung, dont le calendrier 2026 se retrouve perturbé. Mais si les téléphones ne sont pas prêts, difficile de faire autrement. Contrairement à la gamme Galaxy S25, certains des modèles Galaxy S26 devraient embarquer des puces Exynos.

TechManiacs n’a pas toujours vu juste par le passé, mais l’hypothèse d’un retard semble crédible au vu des éléments évoqués jusqu’ici. Fait intéressant : le Galaxy S26 Ultra resterait quant à lui dans les temps pour une sortie en janvier, ce qui pourrait en faire le premier modèle à être dévoilé de toute la série.