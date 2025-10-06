Le Galaxy S26 Ultra promet une confidentialité renforcée à tous les niveaux

Des captures d’écran divulguées montrent une fonction « Privacy Display » qui pourrait être intégrée au Samsung Galaxy S26 Ultra

Cette option permettrait de limiter la visibilité de l’écran à certains angles, empêchant ainsi les regards indiscrets

Samsung travaillerait également sur une autre fonction baptisée « Privacy Protection », capable de masquer automatiquement les données sensibles présentes sur les images partagées

D’après plusieurs fuites, la série Samsung Galaxy S26 ne bénéficierait pas d’une multitude de nouveautés techniques. Plutôt que de miser sur les capteurs photo ou l’autonomie, la marque pourrait cette année donner la priorité aux outils de confidentialité pour sa future gamme haut de gamme.

La première de ces fonctions, baptisée « Privacy Display », pourrait s’activer automatiquement dans certaines situations, par exemple lors de l’utilisation d’applications sensibles ou dans des lieux très fréquentés. Une fois activée, cette fonction rendrait l’écran difficilement lisible pour les personnes situées autour.

C’est l’utilisateur X @achultra (relayé par GSMArena) qui aurait repéré cette option dans le code de One UI 8.5. La fonction n’est pas encore active dans les versions test actuelles, mais les écrans de paramétrage correspondants seraient déjà présents en profondeur dans le code.

The next S26 Ultra will have a privacy feature that keeps people from peeking at your screen. pic.twitter.com/tFcgeFpCqGOctober 2, 2025

Les captures d’écran ne précisent pas comment ce niveau de confidentialité serait concrètement atteint. Toutefois, certaines rumeurs antérieures évoquaient un contrôle direct des pixels pour limiter l’angle de vision, à la manière d’un filtre de confidentialité physique, mais sans qu’il soit nécessaire d’en poser un ou de le garder actif en permanence.

Il convient de noter que ces captures d’écran comportent plusieurs fautes de frappe, ce qui peut semer le doute sur leur authenticité. Cela dit, cette fonction a déjà été mentionnée à plusieurs reprises, ce qui laisse penser qu’elle pourrait bel et bien voir le jour. Une perspective prometteuse, surtout pour celles et ceux qui souhaitent éviter les regards indiscrets dans les transports en commun.

Protéger sa vie privée sur les images partagées

Une image divulguée de la fonctionnalité de protection de la vie privée dans One UI 8.5 (Image credit: SamMobile)

Et cette fonction ne serait pas la seule à venir renforcer la confidentialité sur le Samsung Galaxy S26 Ultra. Le site SamMobile a en effet identifié une option appelée « Privacy Protection » dans One UI 8.5.

Cette dernière permettrait de flouter ou supprimer automatiquement les informations sensibles sur les images partagées. Ainsi, si une photo montre un permis de conduire ou un passeport, certaines zones pourraient être masquées avant envoi.

Il ne s’agit pas d’une nouveauté absolue. Comme le précise SamMobile, cette fonction est déjà disponible en Chine. Mais avec One UI 8.5 — dont la version finale n’est pas attendue avant 2026 — son déploiement serait étendu à d’autres marchés.

Il est probable que cette option de floutage fonctionne sur d’autres modèles que la série S26. En revanche, la fonction « Privacy Display » serait réservée aux prochains modèles haut de gamme de Samsung. Elle nécessiterait du matériel spécifique, contrairement à la fonction de protection d’image, purement logicielle.