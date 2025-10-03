Galaxy S26 Ultra dévoilé en images, mais sans réelle révolution photo

Des rendus supposément officiels du Samsung Galaxy S26 Ultra ont fuité

Ils révèlent quelques changements notables, mais aussi une continuité marquée dans la conception

Les spécifications photo divulguées laissent entendre que peu d’évolutions sont prévues de ce côté

Il se pourrait que les images les plus précises du Samsung Galaxy S26 Ultra aient été dévoilées, grâce à une fuite présentant des rendus supposés officiels du téléphone, sous plusieurs angles.

Partagés par Android Headlines, ces visuels – dont un est visible ci-dessous – montrent le Samsung Galaxy S26 Ultra en noir, avec deux différences évidentes par rapport au Galaxy S25 Ultra.

Premièrement, les coins de l’appareil semblent plus arrondis, comme sur les précédents rendus fuité, ce qui contraste avec le design plus anguleux du modèle actuel. Deuxièmement, la disposition des caméras évolue : bien que les quatre objectifs conservent leur emplacement au dos du téléphone, trois d’entre eux sont désormais intégrés dans un bloc photo, au lieu d’émerger directement de la coque.

Le reste du design reste proche de celui du Galaxy S25 Ultra, même si le nouveau modèle pourrait être légèrement plus fin, avec une épaisseur de 7,9 mm contre 8,2 mm pour le modèle précédent. À noter toutefois que l’îlot photo dépasserait de 4,5 mm, ce qui donnerait un relief marqué à cette partie.

Dans l’ensemble, ces modifications ne bouleverseraient pas l’apparence générale du S26 Ultra, mais les coins arrondis apporteraient une touche plus douce, et les ajustements apportés suffiraient à le différencier du modèle précédent. Ces choix paraissent donc pertinents.

(Image credit: Android Headlines)

Pas de changement du côté des caméras

Ce qui semble moins réjouissant, en revanche, c’est l’absence de nouveautés côté photo. Selon ETNews (relayé par GSMArena), le Samsung Galaxy S26 Ultra conserverait exactement la même configuration que le modèle précédent : un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand angle de 50 mégapixels, un téléobjectif 3x de 10 mégapixels, un téléobjectif 5x de 50 mégapixels, et une caméra frontale de 12 mégapixels.

Certains de ces capteurs pourraient différer sur le plan technique, malgré un nombre de mégapixels identique, mais la source précise que le téléobjectif de 50 mégapixels serait strictement identique à celui de l’an passé.

Du côté du Samsung Galaxy S26 Pro (le nouveau nom supposé du modèle de base), aucun changement n’est prévu non plus. L’appareil embarquerait un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif 3x de 10 mégapixels, un ultra-grand angle de 12 mégapixels et une caméra frontale de 12 mégapixels, soit la même configuration que le Galaxy S25.

Le seul modèle à bénéficier d’une amélioration serait le Samsung Galaxy S26 Edge, qui pourrait recevoir un ultra-grand angle de 50 mégapixels, en remplacement de l’ancien capteur de 12 mégapixels. Le capteur principal resterait à 200 mégapixels, et la caméra frontale à 12 mégapixels.

Il conviendrait toutefois de prendre ces informations avec prudence, car certaines contredisent des rumeurs précédentes. Par exemple, des rapports antérieurs évoquaient un ultra-grand angle de 50 mégapixels pour le S26 Pro.

La vérité devrait être connue dans quelques mois, puisque la série Samsung Galaxy S26 est attendue pour le début de l’année 2026.