Le Galaxy S26 Ultra garde son écran mais réserve peut-être d’autres nouveautés

Une taille d’écran de 6,89 pouces est annoncée pour le Galaxy S26 Ultra

Cela correspond presque exactement à celle du Samsung Galaxy S25 Ultra

Il pourrait cependant y avoir des surprises concernant cet affichage

Les fuites et rumeurs autour du Samsung Galaxy S26 Ultra s’accumulent, et une nouvelle révélation semble confirmer la taille de l’écran du prochain modèle phare, tout en laissant entendre que des « surprises » pourraient être au rendez-vous.

Le leaker bien connu @UniverseIce affirme que le Galaxy S26 Ultra serait équipé d’un écran de 6,89 pouces, soit pratiquement identique à l’écran de 6,9 pouces du Galaxy S25 Ultra.

Pas de changement de taille donc, mais la même source indique que l’écran intégrerait certaines « technologies phares d’affichage de Samsung » et pourrait apporter des améliorations inédites, même si les dimensions restent similaires.

Cette information contredit en partie une rumeur précédente qui suggérait que le Galaxy S26 Ultra bénéficierait de bordures plus fines, offrant un écran plus grand dans un format identique. Il est aussi possible que les bordures comme la taille globale du smartphone soient réduites.

Surprise !

The Galaxy S26 Ultra's screen will have surprises, and some of Samsung's core display technologies will be used in this product.September 12, 2025

Il est difficile de prédire quelles pourraient être ces fameuses surprises. Si elles étaient connues, elles ne seraient plus vraiment des surprises. On a toutefois déjà entendu dire que le Galaxy S26 Ultra pourrait introduire une fonction de confidentialité pilotée par l’IA, capable de rendre l’écran plus difficile à lire pour les personnes autour de l’utilisateur.

Peu d’autres éléments circulent sur l’écran, mais certaines rumeurs évoquent un design plus arrondi, avec des angles et des bords moins marqués que sur les modèles précédents.

Des rendus en fuite montrent également la version standard, qui pourrait être renommée Pro. Tout indique que les versions Pro et Ultra seraient rejointes par un modèle Edge, tandis que la déclinaison Plus disparaîtrait de la gamme.

Si Samsung conserve son calendrier habituel, ces trois smartphones premium devraient être annoncés courant janvier. Avant cela, la marque est attendue sur le lancement de son premier smartphone pliable à triple volet, prévu avant la fin du mois.