Le Galaxy S25 Edge se profile à l’horizon : une fuite nous dévoile son design ultra-fin avant l’annonce officielle

Samsung dévoilera officiellement le Samsung Galaxy S25 Edge à San José la semaine prochaine lors d’un événement Unpacked virtuel, prévu le mardi 13 mai à 2h00 (heure de Paris).

Les fuites s’enchaînent depuis les premières rumeurs apparues lors de l’événement Unpacked de janvier, et la semaine dernière une fuite majeure a révélé la quasi-totalité des caractéristiques et fonctionnalités du modèle.

Cependant, aucun visuel net de l’appareil n’avait encore circulé. Ce n’est désormais plus le cas. Cette fuite massive inclut des images marketing soignées dans trois coloris, montrant l’écran du S25 Edge, son châssis en titane, son profil latéral ultra-fin, ainsi que sa protection d’écran en verre, ses doubles caméras arrière, le câble de recharge USB-C et l’outil d’éjection de la carte SIM fournis dans la boîte.

Les images sont visibles ci-dessous :

Image 1 of 3 Une image claire du côté du S25 Edge, de la couverture arrière, de l'appareil photo et des trois couleurs. (Image credit: Samsung / Android Headlines) Détails sur l'appareil photo, le processeur et la batterie, ainsi qu'un aperçu de la face avant de l'appareil. (Image credit: Samsung / Android Headlines) Le contenu de la boîte et une autre vue de son profil mince (Image credit: Samsung / Android Headlines)

Les images promotionnelles divulguées du Galaxy S25 Edge offrent un aperçu détaillé de son design

Des images de sa coque en silicone et de sa coque Kindsuit à effet cuir ont également fuité

Elles semblent confirmer les caractéristiques déjà évoquées, comme un capteur photo principal de 200 MP et une certification IP68

Même si Samsung n’a pas confirmé l’authenticité de ces visuels, difficile de nier qu’ils affichent la qualité et la variété habituelles des lancements de la marque. On y distingue la finesse exceptionnelle du S25 Edge avec ses 5,8 mm d’épaisseur, et trois coloris supposés : Titanium Icyblue, Titanium Silver et Titanium Jetblack.

De nombreuses caractéristiques avaient déjà fuité : écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, capteur d’empreintes sous l’écran à ultrasons, batterie de 3 900 mAh, recharge sans fil et certification IP68 contre l’eau et la poussière.

Ces nouvelles images confirment également la configuration des doubles caméras arrière : un capteur principal de 200 MP et un ultra grand-angle de 12 MP, avec un zoom de qualité optique x2. On retrouve aussi la mention de la certification IP68, d’une « batterie d’une journée », du « processeur le plus puissant optimisé pour Galaxy » (supposé être le Snapdragon 8 Elite). Comme souvent, le câble USB-C est inclus, mais pas de chargeur.

En observant attentivement, on peut lire sur les images que l’appareil est « conçu pour durer » grâce à la protection Corning Gorilla Glass Victus 2 à l’arrière.

Et ce n’est qu’une partie de ce que révèle cette fuite. Elle offre aussi un meilleur aperçu des coques officielles du Samsung Galaxy S25 Edge, disponibles en plusieurs couleurs, qui mettent en valeur la finesse du smartphone.

Image 1 of 4 L'étui en silicone du Galaxy Edge en trois couleurs (Image credit: Samsung / Android Headlines) (Image credit: Samsung / Android Headlines) (Image credit: Samsung / Android Headlines) (Image credit: Samsung / Android Headlines)

Selon le leaker, les images ci-dessus présentent les coques en silicone du Samsung Galaxy S25 Edge en noir, bleu et gris. Une version translucide serait également prévue.

Ci-dessous figure la coque baptisée « Kindsuit » pour le S25 Edge. Déjà utilisée avec le Samsung Galaxy S25, elle est fabriquée dans une matière synthétique à effet cuir et proposée dans les mêmes trois coloris.

Image 1 of 2 L'étui Kindsuit du Galaxy S25 Edge en trois couleurs (Image credit: Samsung / Android Headlines) (Image credit: Samsung / Android Headlines)

Anciennes actualités, nouveaux détails

Même si ce nouveau rapport et cette série de photos n’apportent pas vraiment d’informations inédites, l’excitation reste intacte pour ce nouveau modèle. Après les excellentes expériences avec les Samsung Galaxy S25, S25 Ultra, S24 FE et Galaxy A56, il sera intéressant de voir si le géant sud-coréen poursuit sur sa lancée avec ce nouveau format, qui semble promis à un large succès. Des rumeurs évoquent même une adoption similaire par Apple avec l’iPhone 17 Air.

Si ces images s’avèrent authentiques, que l’on trouve nécessaire ou non un téléphone aussi fin, difficile de nier son attrait. Elles dissipent clairement les doutes sur le fait que ce châssis ultra-fin en titane deviendra un atout majeur. Combiné à ce qui semble être un excellent appareil photo, un châssis robuste et un écran ultra fluide, le S25 Edge semble bien parti pour figurer parmi les meilleurs smartphones de 2025.

La principale question reste le prix de ce design ultra-fin. La fuite de la semaine dernière évoquait un tarif aux alentours de 1 249 €, mais la réponse officielle ne devrait plus tarder.

