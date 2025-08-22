Le futur Galaxy S26 Ultra pourrait embarquer un bouclier de confidentialité dans son écran

Le Samsung Galaxy S26 Ultra pourrait intégrer une nouvelle technologie baptisée Flex Magic Pixel

Cette innovation permettrait à l’intelligence artificielle de contrôler les pixels de l’écran, de façon à masquer le contenu sous certains angles

L’utilisateur pourrait ainsi consulter des informations confidentielles tout en étant entouré, sans que les personnes à proximité ne puissent voir l’affichage

Le Samsung Galaxy S26 Ultra pourrait être le premier smartphone équipé d’une fonction de confidentialité utilisant l’IA pour empêcher les regards indiscrets.

Selon DealSite (via @Jukanlosreve), qui cite des « sources de l’industrie », Samsung prévoirait d’intégrer à l’écran du Galaxy S26 Ultra la technologie Flex Magic Pixel. Celle-ci utiliserait l’intelligence artificielle pour contrôler l’orientation d’affichage des pixels, afin que l’écran ne soit visible qu’à partir de certains angles.

Le principe rappellerait les filtres de confidentialité déjà disponibles sous forme de protections d’écran, qui empêchent de voir le contenu en dehors d’un angle frontal. Toutefois, Flex Magic Pixel n’aurait pas les inconvénients de ces films, qui réduisent souvent la luminosité ou la qualité de l’image.

Avec Flex Magic Pixel, les données sensibles resteraient donc visibles uniquement par leur propriétaire, sans compromis sur la qualité d’affichage. Une fonctionnalité particulièrement utile dans les transports publics, où les regards indiscrets sont fréquents, mais qui pourrait rassurer tout type d’utilisateur.

Si la rumeur d’une intégration dans le Galaxy S26 Ultra doit être accueillie avec prudence, il s’agit néanmoins d’une technologie déjà présentée par Samsung. Son arrivée sur un smartphone commercialisé semble donc tout à fait plausible.

Plusieurs technologies pourraient équiper plusieurs modèles

Les prochains appareils pliables de Samsung pourraient également bénéficier de cette fonctionnalité. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Quoi qu’il en soit, ces mêmes sources indiquent que le Galaxy S26 Ultra serait le seul modèle de la gamme S26 à bénéficier de Flex Magic Pixel. Néanmoins, il serait probable que le Galaxy Z Fold 8 et le Galaxy Z Flip 8 en soient également dotés.

Le rapport évoque aussi l’arrivée de la technologie CoE (Color Filter on Encapsulation) sur le S26 Ultra. Celle-ci consiste à supprimer le polariseur de l’écran OLED et à le remplacer par un filtre coloré. Le résultat attendu serait un écran plus fin, avec une meilleure reproduction des couleurs et une consommation énergétique réduite.

Samsung utilise déjà cette technologie dans ses modèles pliables, mais elle n’a encore jamais été appliquée à un smartphone classique. Si le Galaxy S26 Ultra combine ces deux innovations, il pourrait prendre une longueur d’avance face à ses concurrents.

La confirmation devrait intervenir en janvier ou février, période à laquelle la gamme Galaxy S26 est attendue.