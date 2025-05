Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 : des rumeurs évoquent un lancement imminent et une batterie améliorée

La production de masse aurait démarré pour les prochains Galaxy pliables

Un événement de lancement est attendu pour juillet

Le Z Flip 7 pourrait être le seul modèle à bénéficier d'une batterie plus grande

Le lancement des Samsung Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 est attendu pour le mois de juillet, et les dernières rumeurs confirment que le calendrier semble respecté — mais un seul de ces modèles pliables recevrait une amélioration côté batterie cette année.

Selon le leaker @PandaFlashPro (via SamMobile), la production de masse aurait commencé pour les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, comme cela avait été anticipé. Une cadence qui coïncide parfaitement avec un lancement prévu dans les deux mois à venir.

De son côté, The Tech Outlook (toujours via SamMobile) a repéré des certifications pour ces modèles qui révèlent la capacité de leur batterie : 4 400 mAh pour le Galaxy Z Fold 7 (identique au Galaxy Z Fold 6) et 4 300 mAh pour le Galaxy Z Flip 7 (contre 4 000 mAh pour le Galaxy Z Flip 6).

Un changement de capacité ne garantit pas toujours une meilleure autonomie, bien sûr, mais les premiers signes laissent penser que le Galaxy Z Flip 7 tiendra plus longtemps entre deux charges. Quant au Galaxy Z Fold 7, il proposerait de nouveau une autonomie estimée entre 10 et 11 heures (selon notre test complet du Galaxy Z Fold 6).

Voici ce qui s'annonce

Une autre présentation Galaxy Unpacked 2025 est attendue (Image credit: Samsung)

De nombreuses rumeurs circulent déjà au sujet de ces deux modèles pliables haut de gamme.

Pour le Galaxy Z Fold 7, on évoque une meilleure résistance à la poussière et un énorme capteur photo de 200 Mpx. Le processeur attendu serait le Snapdragon 8 Elite, et des rendus non officiels du design ont même déjà fuité.

Concernant le Galaxy Z Flip 7, il semblerait qu’il adopte un écran externe pleine taille, à l’image des Motorola Razr — une évolution qui serait particulièrement bienvenue. Une amélioration de l’autonomie est aussi régulièrement mentionnée dans les fuites, plusieurs sources s’accordant sur une batterie de 4 300 mAh pour le modèle 2025.

Autre élément potentiellement marquant : côté logiciel, ces modèles pourraient être livrés avec One UI 8 (basé sur Android 16), alors que One UI 7 (Android 15) vient tout juste d’arriver sur la majorité des appareils Galaxy.

Si Samsung organise un nouvel événement Unpacked en juillet, le programme s’annonce chargé. En plus des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, on pourrait y découvrir un nouveau modèle tri-pliable, les Galaxy Watch 8, et peut-être même une Galaxy Ring 2.