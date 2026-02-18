Galaxy S26 : Samsung prépare l’appareil photo le plus intelligent jamais conçu

Samsung vient d’annoncer un tout nouveau système photo

Il fera très probablement partie de la très attendue gamme Galaxy S26

Cette évolution du système photo devrait permettre une intégration plus fluide de l’ensemble des outils d’imagerie Galaxy AI

Ce qui était autrefois séparé pourrait ne faire qu’un, et ce qui relevait de la confusion pourrait enfin gagner en clarté : telle serait la promesse du prochain grand système photo de Samsung pour sa future et très attendue gamme de smartphones Galaxy S26.

Après avoir annoncé la semaine dernière la tenue de son grand événement Winter Unpacked à New York le 25 février, au cours duquel de nouveaux Galaxy S26 devraient être dévoilés (éventuellement aux côtés de Galaxy Buds et d’une mise à jour de la Galaxy Watch), Samsung commence désormais à distiller quelques informations sur ce lancement majeur.

Dans un bref communiqué accompagné de plusieurs démonstrations vidéo explicites, Samsung indique vouloir « dévoiler une nouvelle expérience photo Galaxy conçue pour unifier la capture, l’édition et le partage de photos et de vidéos au sein d’un système intuitif unique ».

Parmi les fonctionnalités annoncées figurent :

Transformer une photo prise de jour en scène nocturne

Restaurer les parties manquantes d’un objet

Capturer des photos détaillées en basse lumière

Fusionner plusieurs photos en une seule image

Cela évoque un mélange de fonctionnalités existantes et inédites. Il était déjà possible de dessiner sur une image afin de créer de nouveaux éléments, comme le vaisseau spatial au-dessus de la vache visible dans ce GIF.

(Image credit: Samsung)

En revanche, la reconstitution instantanée d’un cupcake dont une bouchée a été retirée, afin de le rendre intact, marque une progression notable des capacités d’intelligence artificielle.

L’aspect le plus intéressant réside toutefois dans la possibilité d’une intégration plus poussée des outils d’édition et d’amélioration d’image de Galaxy AI au sein du système photo de base. À l’heure actuelle, par exemple, les fonctions d’édition IA se trouvent sous un bouton Galaxy AI, et même à cet endroit, les options « croquis vers image » et « édition générative » restent distinctes dans l’outil.

Toutes ces fonctionnalités éparses pourraient-elles être réunies au sein d’un système photo cohérent ? Pourraient-elles apparaître directement au moment de la prise de vue ?

Voici comment Samsung présente les choses : « Les dernières expériences Galaxy AI regrouperont des outils créatifs avancés en un seul endroit, éliminant la nécessité de passer d’une application à l’autre et de naviguer dans des logiciels d’édition complexes. »

(Image credit: Samsung)

À l’image de son partenaire Google, Samsung a largement adopté la manipulation générative d’images, contrairement à Apple et à son iPhone. L’application Photos d’iOS 26 propose bien un outil « Nettoyer », mais cet outil de suppression d’éléments représente à ce stade la limite des ambitions d’Apple dans le domaine de l’IA. Depuis plusieurs années, il est possible de dessiner un chien rudimentaire sur une image Galaxy et de laisser Galaxy AI générer un chien réaliste, comme s’il avait toujours fait partie de la photo.

L’intégration de ces puissants outils d’intelligence artificielle n’a rien de surprenant. Elle indique néanmoins que Samsung entend rendre l’expérience IA plus fluide, jusqu’à ce qu’elle ne soit plus perçue comme un ensemble de fonctions distinctes et parfois ésotériques : elle deviendrait simplement une composante naturelle des capacités du Galaxy S26.

(Image credit: Samsung)

Reste à savoir si ce nouveau système photo implique également une intégration plus étroite de tous les outils actuellement dissimulés dans le menu « Plus » de l’application Appareil photo Galaxy. Cela inclut notamment les outils « Pro », « Pro Video », « Single Take », « Panorama » et bien d’autres.

Dans le même esprit, la question se pose quant au degré d’intégration prévu entre la capture vidéo et le montage. Bien que la vidéo soit mentionnée, Samsung ne donne aucun détail sur les éventuelles évolutions concernant la gestion des images en mouvement.

Quelles que soient les évolutions à venir, un point apparaît clair : la gamme Samsung Galaxy S26 associera des mises à jour matérielles de ses capteurs photo (aucun changement majeur d’optique n’est attendu) à une toute nouvelle plateforme photo, susceptible de combiner étroitement optique et intelligence artificielle.

Le Samsung Galaxy Unpacked s’annonce particulièrement intéressant. TechRadar sera présent sur place à San Francisco le 25 février à 19 h, heure de Paris.