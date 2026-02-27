Après Perplexity, Samsung laisse entendre qu’une nouvelle IA arrive sur ses smartphones

Samsung renforce son positionnement autour du smartphone orienté IA en intégrant un troisième assistant natif à sa nouvelle gamme Galaxy S26. Perplexity rejoint ainsi Gemini et Bixby dans le cadre de l’initiative AI OS, et il semble que ce ne sera pas le dernier assistant à enrichir l’écosystème IA de la marque.

Déployé d’abord sur les Galaxy S26 aux États-Unis et en Corée du Sud, cet assistant alternatif peut être activé en prononçant « Hey Plex » ou défini comme assistant IA par défaut via un appui long sur le bouton d’alimentation du S26. Il peut ensuite accomplir une grande partie des actions actuellement prises en charge par Gemini.

Perplexity peut récupérer des informations depuis des applications connectées comme le calendrier ou la galerie, avec un niveau d’accès réservé aux assistants intégrés. Il peut également exécuter des tâches plus simples, comme effectuer des recherches sur le web pour répondre à des requêtes.

Cette intégration offre à Perplexity un niveau d’interaction plus profond avec l’appareil qu’une simple application mobile. Toutefois, il reste possible de conserver Gemini comme assistant principal, à la manière du choix du moteur de recherche par défaut sur un smartphone.

Lors d’une table ronde organisée avant le lancement du S26, Minseok Kang, responsable de l’équipe de planification produit smartphones chez Samsung, a déclaré : « Nous voulons offrir davantage de possibilités aux utilisateurs pour choisir l’IA qu’ils préfèrent. »

Samsung précise que huit utilisateurs sur dix jonglent déjà quotidiennement entre plusieurs assistants IA, l’objectif étant donc de laisser à chacun la liberté d’utiliser les outils qui lui conviennent le mieux.

(Image credit: Getty Images / NurPhoto)

Une question se pose alors : quel sera le prochain assistant intégré ? Le choix reste limité avec seulement deux options principales, ou trois en comptant Bixby.

Samsung est resté prudent sur ce point, mais Kang a reconnu qu’« il existe une possibilité qu’un autre partenaire rejoigne l’écosystème » à l’avenir. Il serait surprenant que Perplexity et Gemini demeurent longtemps les seuls acteurs majeurs.

Comme évoqué dans une édition spéciale Samsung Unpacked du podcast TechRadar, les perspectives de l’IA embarquée sont nombreuses. Des solutions comme Claude ou ChatGPT seraient évidemment pertinentes, notamment pour les utilisateurs déjà familiers de ces services, ce qui pourrait renforcer leur utilité sur smartphone. On peut aussi imaginer qu’un assistant spécialisé dans le “vibe coding” prenne le contrôle du téléphone et génère à la volée de nouvelles applications adaptées aux besoins de l’utilisateur.

Il ne s’agit pour l’instant que de spéculations, mais ce scénario pourrait devenir plausible dans quelques générations, à mesure que les capacités des NPU embarqués progresseront.

(Image credit: Future / Hamish Hector)

Concernant les capacités matérielles, Samsung indique que ses nouvelles fonctionnalités IA, y compris Perplexity, seront déployées — ou non — sur les anciens modèles au cas par cas.

Perplexity pourrait ainsi arriver sur les Galaxy S25, ou encore sur les Z Fold 7 et Z Flip 7. Samsung n’a toutefois rien confirmé à ce stade, et cette évolution logicielle pourrait finalement nécessiter un changement de modèle. Kang a néanmoins précisé que Samsung souhaite rendre les fonctions IA accessibles au plus grand nombre. Les prochaines mises à jour de One UI seront donc à surveiller.

Google toujours numéro un ?

(Image credit: Future / Hamish Hector)

Bien que l’arrivée de Perplexity et la perspective d’autres assistants IA suscitent de l’enthousiasme, Kang a rappelé que « notre principal partenaire reste Google ». Gemini bénéficiera de nouvelles améliorations, dont les détails restent encore flous, mais qui incluraient vraisemblablement des fonctionnalités comme l’évolution de Circle to Search, afin d’en faire l’assistant le plus performant sur smartphone.

Cette position peut sembler en décalage avec l’idée de libre choix avancée par Samsung, mais l’entreprise précise qu’il appartient aux fournisseurs d’IA de tirer pleinement parti de l’intégration au sein de l’appareil.

Compte tenu de l’expertise de Google dans l’univers du smartphone, du fait qu’Android constitue la base de One UI, et de l’expérience acquise avec la gamme Pixel, il paraît logique que son assistant conserve pour l’instant la première place.

Cela étant, comme dans d’autres domaines de l’IA, Gemini pourrait rester l’assistant polyvalent de référence, tandis que l’écosystème Samsung permettrait à l’avenir de faire appel à différents outils selon les tâches à accomplir, plutôt que de s’en remettre à un modèle unique et universel.

L’évolution de la stratégie IA de Samsung reste à observer, mais il ne serait pas étonnant que d’autres fabricants de smartphones adoptent à leur tour cette approche multi-modèles.