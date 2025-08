Une fuite dévoile une batterie ultra-slim potentiellement destinée à l’iPhone 17 Pro

Une image de la batterie de l’iPhone 17 Air a fuité

Une capacité d’environ 2 900 mAh est attendue

L’ensemble des modèles d’iPhone 17 devrait être lancé en septembre

Mise à jour : il semble que le leaker concerné ait initialement reçu une mauvaise information, et il s’agirait en réalité de la batterie de l’iPhone 17 Pro, et non de celle de l’iPhone 17 Air. Le texte original figure ci-dessous.

La série iPhone 17 devrait être lancée courant septembre, avec l’iPhone 17 Air, présenté comme le successeur de l’iPhone 16 Plus. Une nouvelle fuite prétend aujourd’hui révéler la batterie destinée à équiper ce modèle Air.

Des images de cette batterie ont été publiées par le célèbre leaker Majin Bu (relayé par 9to5Mac). Elle est enfermée dans un cadre en acier, un choix qui rappelle celui de l’iPhone 16 Pro. Ce qui retient particulièrement l’attention, c’est sa finesse marquée de profil.

Selon Majin Bu, la capacité tournerait autour de 2 900 mAh, un chiffre proche des 2 800 mAh évoqués par de précédentes rumeurs. À titre de comparaison, l’iPhone 16 actuel embarque une batterie de 3 561 mAh, ce qui représente une baisse notable.

Cependant, avec les avancées en matière d’optimisation énergétique, et les ajustements apportés avec iOS 26, plusieurs rapports estiment que l’iPhone 17 Air devrait tout de même offrir une journée d’autonomie complète – malgré son profil ultra-fin et la capacité réduite de sa batterie.

Inquiétudes autour de la batterie

iPhone 17 Air New Battery Design RevealedFull Article:https://t.co/dc9wI7LS3K pic.twitter.com/Y9MbDQDiRIAugust 1, 2025

D’après les rumeurs, l’iPhone 17 Air afficherait une épaisseur de seulement 5,5 mm. C’est bien plus fin que les 7,8 mm de l’iPhone 16, et même plus mince que le tout récent Samsung Galaxy S25 Edge, qui mesure 5,8 mm.

Depuis l’annonce d’un éventuel iPhone 17 Air, des interrogations sont apparues concernant l’autonomie. Proposer un smartphone aussi fin a de quoi séduire, mais cela réduit inévitablement l’espace disponible pour la batterie et les autres composants internes.

Apple a toutefois pour habitude de tirer un maximum d’autonomie avec des batteries de petite taille, grâce à une étroite synergie entre le matériel et le logiciel. Il reste donc possible que cette recette éprouvée fonctionne également avec l’iPhone 17 Air.

L’appareil devrait être présenté en même temps que les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, durant le mois de septembre. Aucune déclaration officielle n’a été faite, mais plusieurs sources bien informées avancent la période du 8 au 10 septembre comme la plus probable.