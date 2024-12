iPhone 18 : une nouvelle puce révolutionnaire, mais à un prix plus élevé

Apple utiliserait le processus de fabrication 2nm de nouvelle génération pour le chipset A20, qui devrait être utilisé dans la gamme iPhone 18

Les puces proviendront de TSMC, qui n'a pas encore atteint la production de masse de puces à 2 nm

Aucune confirmation officielle n'est attendue avant 2026

On a à peine eu le temps de découvrir la gamme des iPhone 16, saluée comme la dernière innovation en date d’Apple, que des rumeurs évoquent déjà une technologie deux générations plus avancée.

D’après un rapport du média taïwanais Ctee (relayé par le célèbre leaker Jukanlosreve), Apple pourrait être le premier constructeur à adopter des chipsets gravés en 2 nm dès son modèle prévu pour 2026.

Le rapport précise également que le plan de production du chipset A20 – qui devrait équiper la série des iPhone 18 – a déjà été finalisé.

Ces chipsets A20 en 2 nanomètres seraient produits par le fabricant taïwanais TSMC. Étant les premiers chipsets Apple à utiliser ce procédé de fabrication de nouvelle génération, des améliorations significatives en termes de performances sont attendues.

Cependant, ce passage à une nouvelle génération de processeurs pourrait entraîner une hausse des prix pour les consommateurs. Selon Jukanlosreve, le coût du processeur de l’iPhone 18 devrait passer de 50 dollars à 85 dollars, soit une augmentation de 70 %.

Cette hausse importante pourrait être répercutée sur les clients si Apple choisit de ne pas absorber ce surcoût. Ce serait alors la première augmentation du prix de lancement d’un iPhone depuis l’iPhone 15 Pro Max, dont le tarif avait été relevé à 1 479 euros (cependant avec une capacité de stockage de base plus élevée).

Pour l’instant, on ignore si ces nouveaux chipsets en 2 nm équiperont tous les modèles de l’iPhone 18 ou, comme le suggère Android Authority, uniquement les versions Pro et Pro Max.

En production de puces, « nm » – abréviation de nanomètre – fait référence à la longueur d’un transistor. Ce composant de base est essentiel au fonctionnement d’un processeur, car l’état « ouvert » ou « fermé » du transistor constitue le fondement du code binaire.

Plus un processeur contient de transistors, plus sa puissance de traitement est importante. Bien que le terme « nanomètre » décrivait à l’origine la distance réelle entre les transistors, il est désormais davantage utilisé à des fins marketing.

Ces nouvelles rumeurs interviennent après l’annonce par TSMC d’un rendement de 60 % lors des tests du processus de fabrication en 2 nm – ce pourcentage correspond à la proportion de semi-conducteurs non défectueux.

L’entreprise prévoit de lancer la production de masse des puces en 2 nm au second semestre 2025.

Apple a souvent été un précurseur dans l’adoption des chipsets de nouvelle génération : les iPhone XS et XS Max étaient les premiers téléphones équipés de puces en 7 nm, la gamme iPhone 12 a ouvert la voie pour les puces en 5 nm, et la marque a rapidement intégré les technologies en 4 nm et 3 nm dans les générations suivantes.

Aucune information officielle sur la série iPhone 18 n’est attendue avant fin 2026.