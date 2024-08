Date de lancement éventuelle de l'iPhone 16, d'iOS 18, de l'Apple Watch 10, etc

Apple a pour habitude de dévoiler ses nouveaux iPhones et Apple Watch en septembre, et il semble que le mardi 10 septembre pourrait être la date où l'on découvrira la série iPhone 16 (ainsi qu'iOS 18), l'Apple Watch 10, l'Apple Watch Ultra 3 et les AirPods 4.

Rien n'est encore certain, mais cette information provient de Mark Gurman chez Bloomberg, une source généralement fiable lorsqu'il s'agit de prévisions concernant Apple. Les précommandes des iPhones devraient probablement commencer le 13 septembre, avant leur mise en vente effective le 20 septembre.

Cette date du 10 septembre semble logique en regardant le calendrier et en se basant sur ce qu'Apple a fait par le passé. C'est aussi une date qui a déjà été mentionnée par d'autres informateurs, et il est possible que macOS 15 Sequoia soit également lancé à ce moment-là.

Gurman mentionne que des "personnes familières avec le dossier" pointent le 10 septembre comme le jour clé, bien qu'Apple n'ait pas encore commenté. Étant donné qu'il ne reste qu'un peu plus de deux semaines, on pourrait bien voir une annonce officielle à ce sujet d'ici la semaine prochaine.

Que peut-on attendre d'Apple ?

Un successeur à l'Apple Watch 9 pourrait également voir le jour (Image credit: Apple)

De nombreuses fuites et rumeurs circulent déjà à propos des quatre modèles d'iPhone 16 attendus : on s'attend à des chipsets plus rapides, des écrans plus grands pour l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, des améliorations du côté des caméras, et peut-être les mêmes prix de départ que l'année dernière.

En ce qui concerne les modèles d'Apple Watch, les spéculations sont un peu moins nombreuses, mais certaines informations ont tout de même fait surface. Il semble que la future Apple Watch 10 pourrait être équipée d'un écran plus grand que celui de son prédécesseur, tandis que l'Apple Watch Ultra 3 conserverait le même design que l'actuelle.

Pour ce qui est d'iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 et macOS 15 Sequoia, Apple en a révélé beaucoup sur ces mises à jour logicielles lors de son événement WWDC 2024 en juin. Toutefois, certaines fonctionnalités Apple Intelligence pourraient être déployées un peu plus tard.

Si l'envie est de tout découvrir sur ce qu'Apple prépare, il est conseillé de marquer le 10 septembre sur son calendrier. Bien entendu, toutes les annonces seront couvertes en temps réel, et l'événement sera probablement diffusé en ligne.