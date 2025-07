Une nouvelle rumeur suggère qu’Apple pourrait déplacer le logo sur l’iPhone 17 Pro

Le logo pourrait être positionné plus bas pour laisser de la place à la nouvelle barre photo et s’aligner avec l’anneau magnétique MagSafe

Bien qu’il s’agisse d’un changement mineur, ce détail pourrait en dire long sur les priorités d’Apple

Apple envisagerait de modifier un élément emblématique du design de l’iPhone avec la sortie du supposé iPhone 17 Pro.

D’après de nouvelles rumeurs relayées par le leaker Majin Bu, jugé plutôt fiable, et rapportées par GSMArena, Apple pourrait abaisser la position de son logo sur la face arrière de l’iPhone 17 Pro.

Cette possibilité a été confirmée dans une publication sur X (anciennement Twitter) par l’informateur Apple Sonny Dickson, qui estime que ce déplacement permettrait d’aligner le logo avec l’anneau magnétique du système MagSafe. On pourrait croire qu’un logo déplacé de quelques centimètres n’a rien d’exceptionnel – et à juste titre. Ce changement en soi ne bouleverse pas grand-chose.

Cependant, cette nouvelle rumeur autour du design pourrait révéler un certain état d’esprit chez Apple concernant les priorités liées à la prochaine génération d’iPhone.

Modifications esthétiques

Cette maquette, partagée par l'informateur Majin Bu, montre l'iPhone 17 Pro avec un logo Apple plus bas. (Image credit: Majin Bu)

Cette histoire de logo s’ajoute à une longue liste de rumeurs de refonte concernant la gamme iPhone 17, en particulier les modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

Il semble d’ailleurs que les rumeurs les plus insistantes au sujet de ces futurs iPhone haut de gamme portent sur leur design et leur aspect visuel.

Comme mentionné précédemment, les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max pourraient accueillir une barre photo rappelant celle des Pixel de Google, un changement radical comparé à la philosophie axée sur la fonctionnalité des générations précédentes. Plusieurs fuites distinctes ont montré des maquettes et modèles factices qui semblent confirmer cette nouvelle orientation.

Même si l’on a également entendu parler d’un téléobjectif avec une résolution plus élevée, de la possible intégration d’un bouton Action et volume unifié ou encore de Face ID sous l’écran, l’année à venir pourrait bien se montrer moins riche en nouveautés matérielles du côté des iPhone.

Évolution réfléchie ou diversion stratégique ?

Il est possible qu'un meilleur téléobjectif soit la seule véritable amélioration apportée à l'iPhone Pro de cette année. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Tout cela donne un nouvel éclairage au supposé repositionnement du logo – ce qui pouvait sembler être un simple ajustement de design prend désormais des allures de changement imposé, juste pour modifier quelque chose.

Et bien que tout repose encore sur des rumeurs, si l’iPhone 17 Pro était lancé avec peu d’améliorations matérielles significatives, ces retouches esthétiques pourraient être perçues comme un moyen de détourner l’attention.

Il n’y a pas si longtemps, Apple avait été largement critiqué pour la sortie d’un iPhone 14 très similaire à l’iPhone 13 – une répétition de ce scénario serait à éviter pour Cupertino.

Cela dit, il est tout aussi possible qu’Apple cherche simplement à rafraîchir l’identité visuelle de ses nouveaux appareils, en phase avec le design Liquid Glass attendu avec iOS 26.

Ainsi, même si le déplacement d’un logo de quelques centimètres semble anodin, ces petits ajustements méritent d’être observés à l’approche de la présentation officielle de la gamme iPhone 17, attendue pour septembre.