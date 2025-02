Apple dévoile l’iPhone 16e et le C1, son premier modem cellulaire

Apple dévoile son tout nouvel iPhone 16e

L'iPhone SE n'est plus

Apple a finalement conçu sa propre puce modem, le C1

Apple a choisi de surprendre ou, du moins, de faire mentir les rumeurs. En effet, il a présenté un nouvel iPhone plus abordable, mais il ne s'agit pas d'un iPhone SE 4. Apple a finalement dévoilé l'iPhone 16e, élargissant la gamme iPhone 16 avec un téléphone 5G à 719 €, prêt pour l'Apple Intelligence.

Doté du processeur A18, le même processeur à 3 nanomètres qui équipe le reste de la gamme iPhone 16, l'iPhone 16e de 6,1 pouces est en grande partie en retrait par rapport au modèle de base de l'iPhone 16.

Il ne comporte qu'un seul appareil photo de 48 mégapixels qui filme en 24 mégapixels par défaut (et jusqu'à la vidéo 4K 60 images/seconde).

L'écran est une dalle Super Retina XDR, mais au lieu de la Dynamic Island, il marque le retour de l'encoche avec un appareil photo TrueDepth de 12 MP. Bonne nouvelle, cela permet de profiter de Face ID pour le déverrouillage et l’authentification sécurisée.

L’iPhone 16e intègre bien le bouton Action, avec une nouveauté : la possibilité de le programmer pour exécuter l’Intelligence Visuelle. Cette fonctionnalité permet de pointer l’appareil photo vers des animaux, des plantes, des restaurants ou même des affiches d’événements pour obtenir des informations ou effectuer des actions basées sur l’IA. Une évolution notable, d’autant plus que cela signifie que le bouton de contrôle de l’appareil photo présent sur le reste de la gamme iPhone 16 ne fait pas partie de ce modèle.

Côté conception, l’appareil est en aluminium de qualité aérospatiale avec un écran protégé par un Ceramic Shield. L’iPhone 16e bénéficie aussi d’une certification IP68, tout comme les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max.

Enfin, sauf si Apple décide de conserver l’iPhone SE 3e génération, l’iPhone 16e marque la fin du bouton d’accueil. Touch ID reste présent sur d’autres appareils comme les Mac et iPad, mais ce bouton emblématique semble bel et bien appartenir au passé. Un hommage s’impose pour le "Home Button".

Un changement technologique important se cache cependant à l’intérieur du nouvel appareil : la puce C1 d’Apple, son premier modem cellulaire conçu en interne.

Peu d’informations sont disponibles sur cette puce pour l’instant, mais Apple annonce un gain d’efficacité énergétique grâce à elle. L’autonomie serait de 26 heures en lecture vidéo sur une seule charge. Si ces chiffres se confirment dans les tests, ce serait une avancée majeure pour un smartphone de cette catégorie.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une véritable mise à jour de la gamme iPhone SE, l’iPhone 16e apporte des fonctionnalités intéressantes au modèle le plus abordable d’Apple.

L’appareil dispose d’un port USB-C pour la recharge, tout en prenant en charge la charge sans fil. Il est équipé de la puce A18, compatible avec Apple Intelligence et toutes les fonctionnalités d’iOS 18, notamment les Genmojis, l’assistance à l’écriture et la transcription des appels. Il inclut même la communication par satellite et propose un stockage de départ de 128 Go, extensible jusqu’à 512 Go.

Les précommandes de l’iPhone 16e débutent le vendredi 21 février, pour une expédition à partir du 28 février. Il est disponible en noir mat ou en blanc mat.

