Le Pixel 10a va peut-être débarquer plus tôt que prévu… et à un prix choc

Le Google Pixel 10a pourrait être lancé le 17 février

Il pourrait aussi coûter moins cher que le Pixel 9a

Cependant, un rendu dévoilé et des fuites précédentes sur ses caractéristiques techniques suggèrent qu’il s’agirait d’une mise à jour minime

Deux bonnes nouvelles pour celles et ceux qui attendent le Google Pixel 10a : selon plusieurs fuites, son lancement serait imminent — et son prix inférieur à celui du Pixel 9a.

L’information principale vient de @MysteryLupin, une source régulièrement fiable, qui avance une date de lancement fixée au 17 février. C’est légèrement plus tôt que prévu, puisque le Pixel 9a avait été commercialisé le 19 mars de l’année précédente.

La même source évoque aussi les prix : le Pixel 10a démarrerait autour de 500 € pour la version 128 Go, et grimperait à environ 600 € pour le modèle 256 Go. Ce tarif le placerait 50 € en dessous du prix de lancement du Pixel 9a. Même si les conversions entre devises restent approximatives, cela pourrait indiquer un tarif inférieur aux 549 € du Pixel 9a dans plusieurs régions.

Toujours selon cette source, le modèle 128 Go serait proposé en quatre coloris : Obsidienne, Baie, Lavande et Brume. La version 256 Go, quant à elle, ne serait disponible qu’en Obsidienne. Toutes ces informations restent bien sûr à prendre avec précaution, mais Roland Quandt — une autre source réputée pour la fiabilité de ses fuites — confirme la majorité de ces détails : mêmes couleurs, mêmes capacités de stockage et lancement prévu mi-février.

Dernière fuite de la journée concernant le Pixel 10a : Android Headlines a publié un rendu qui semble officiel. Celui-ci confirme ce que la plupart des précédentes fuites laissaient entendre : le design est quasiment identique à celui du Pixel 9a. Une déception, surtout quand on sait que le Pixel 9a avait été qualifié lors des tests de « Pixel le plus moche jamais conçu ».

(Image credit: Android Headlines)

Une mise à jour à peine visible

Aucune nouvelle information ne vient éclairer la fiche technique du Pixel 10a — hormis le stockage — mais les précédentes fuites suggèrent que peu d’éléments changeront. Le seul vrai changement concernerait le processeur : une version « améliorée » de la puce Tensor G4 déjà présente dans le Pixel 9a.

Dans ce contexte, un prix plus bas semble cohérent, car sans véritable évolution technique, il deviendrait difficile de justifier un positionnement plus élevé.

Même à un tarif réduit, difficile d’imaginer un véritable succès commercial si la seule nouveauté réside dans une puce légèrement boostée, initialement lancée il y a 18 mois avec le Pixel 9.

Espérons donc que d’autres améliorations seront au rendez-vous pour que le Pixel 10a puisse rivaliser avec l’iPhone 17e à venir. Lors du test du Pixel 9a, les principaux points faibles concernaient le design, la partie photo, l’autonomie, le logiciel et les performances. Il reste donc à voir si Google corrigera au moins une partie de ces défauts.